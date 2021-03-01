Експрезидента Франції Саркозі засудили до трьох років за корупцію

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Французький суд визнав колишнього президента Ніколя Саркозі винним в корупції і у спробі підкупу судді. Його засудили до трьох років, але два з них він буде відбувати умовно.

Сам Саркозі заперечує звинувачення і вважає їх переслідуваннями з боку політичних опонентів.

Досі президента Франції судили лише один раз, але до в'язниці не доходило.

Попередника Саркозі Жака Ширака визнали винним в тому, що він влаштовував друзів на фіктивні посади під час перебування на посаді мера Парижа. Однак Ширак, при якому Саркозі піднявся на французький політичний олімп, у судовому процесі 2011 року не брав участь через хворобу. Він був засуджений заочно і отримав два роки умовно.

У чому звинувачують Саркозі

Слідчі спочатку зацікавилися фінансуванням обох передвиборчих кампаній - 2007 і 2012 років. Саркозі підозрювали у тому, що він витратив більше, ніж треба і приймав незаконні пожертви від співвласниці L'Oreal мільярдерки Ліліан Бетанкур і нібито навіть від лівійського лідера Муаммара Каддафі.

Звинувачення в отриманні мільйонів готівки євро від Каддафі нещодавно відкликав їх заявник, а справа про десятки тисяч євро від Бетанкур розвалилася в суді.

Однак проти Саркозі висунули інші звинувачення - вже в корупції і використанні службового становища. На думку слідчих, під час свого президентства, він намагався вплинути на хід розслідування справи про пожертви Бетанкур і нібито запропонував судді Жільбер Азіберу підвищення і "тепле містечко" в Монако в обмін на інформацію про хід розслідування.

Звинувачення будується на записах телефонних розмов Саркозі і його адвоката Тьєррі Ерцога, який опинився на лаві підсудних разом з експрезидентом.

Низка судових розглядів на цьому не закінчиться. На березень заплановано новий суд, де Саркозі і його 13 соратників мають відповісти на звинувачення в незаконному фінансуванні виборчої кампанії 2012 року.

Саркозі підозрюють в причетності до шахрайства, у результаті якого йому вдалося майже вдвічі перевищити визначений законом ліміт витрат на програну виборчу кампанію.