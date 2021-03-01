Супутник зафіксував в Антарктиді новий мега-айсберг

Джонатан Амос

Науковий кореспондент ВВС

Автор фото, BBC Sport

Радіолокаційні супутники вперше сфотографували новий гігінтський айсберг Антарктики, площею 1270 квадратних кілометрів. Він вже отримав неофіційну назву "A74".

Датчики супутника ЄС Sentinel-1 та німецького TerraSAR-X зафіксували, що айсберг швидко віддаляється від шельфового льодовика Бранта, від якого він відколовся у п'ятницю.

Добра новина у тому, що цей процес не зашкодив британській дослідницькій станції імені Галлея.

Станція знаходиться трохи далі ніж у 20 км від лінії розколу, але GPS-станції повідомляють про стабільну ситуацію.

Вона законсервована. Це частково через коронавірус, адже зараз проводиться дуже мало досліджень, а також ще й тому, що науковці чекали, як поводитиметься айсберг.

A74 утворився у результаті багатьох тріщин на льодовику Бранта - деякі впродовж багатьох років, деякі зовсім недавно. Відкол у п'ятницю цілком може бути першим з серії відколів впродовж найближчих днів та тижнів.

Зараз особлива увага прикута до ділянки льодового шельфу Бранта на захід від дослідницької станції. Вона майже повністю проорана кількома широкими ярами та розколами, її втримує лише дуже тонка смуга льоду, прикріпленого до морського дна.

Якщо це станеться, тоді лід під дослідницькою станцією може почати швидко рухатися у бік моря.

Але чи справді цей шматок відколеться - зараз можна лише здогадуватися.

Автор фото, BAS Підпис до фото, Британія має дослідницьку станцію на льодовому шельфі Бранта з 1957 року

Невелика команда дослідників ненадовго приїхала на дослідницьку станцію у січні-лютому, щоби провести необхідне технічне обслуговування та перевірити автоматизовані прилади станції, включаючи її спектрофотометр, який вимірює поведінку озонової "діри" Землі.

Одним із завдань групи було підняти GPS-станції, що працюють на сонячній енергії, над снігом. Дві з них зараз опинилися на новому айсбергу, який пливе у море.

Саме інформація з цієї пари GPS вперше сповістили науковців про те, що айсберг відколовся. У п'ятницю вони передали сигнал, що швидкість айсберга приблизно 100 метрів на годину. Раніше лід рухався лише 8 м на день.

Наскільки великий новий айсберг?

За оцінками науковців, розмір А74 приблизно 1270 квадратних кілометрів. Вона приблизно дорівнює площі Великого Лондона.

А74 величезний, хоча й не такий великий, як його колега A68, який відколовся від льодовика у липні 2017 року. Його площа спочатку була майже 6 тисяч квадратних кілометрів. Згодом від нього відкололося багато дрібних шматочків.

Він дрейфував південною Атлантикою, а у грудні 2020 року почав розпадатися.