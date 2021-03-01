Вирок Саркозі, переворот у М’янмі та новий Калашников. Теленовини ВВС

У випуску 1 березня:

Експрезидента Франції Саркозі засудили до трьох років за корупцію

  • Колишній президент Франції змовився з адвокатом, обіцяв підвищення судді. І хоча до діла не дійшло, Ніколя Саркозі все одно засудили за корупцію. Три роки: два з яких умовно, а один, імовірно, за ґратами.
  • Криваві сутички у М'янмі. Поліція стріляє по демонстрантах кулями, є загиблі. А лідерку країні Аун Сан Су Чжі судять за цілою низкою звинувачень.
  • "Розумна рушниця" від концерну Калашникова. Зброя для спорту та ігор чи небезпечний інструмент для вбивства.
  • Музика та торгівля у нічному кіоску. Як київська продавчиня поєднує роботу із грою на скрипці.

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.

Всі випуски новин на YouTube.

І підписуйтеся на наш Youtube-канал!