Вирок Саркозі, переворот у М’янмі та новий Калашников. Теленовини ВВС
У випуску 1 березня:
- Колишній президент Франції змовився з адвокатом, обіцяв підвищення судді. І хоча до діла не дійшло, Ніколя Саркозі все одно засудили за корупцію. Три роки: два з яких умовно, а один, імовірно, за ґратами.
- Криваві сутички у М'янмі. Поліція стріляє по демонстрантах кулями, є загиблі. А лідерку країні Аун Сан Су Чжі судять за цілою низкою звинувачень.
- "Розумна рушниця" від концерну Калашникова. Зброя для спорту та ігор чи небезпечний інструмент для вбивства.
- Музика та торгівля у нічному кіоску. Як київська продавчиня поєднує роботу із грою на скрипці.
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