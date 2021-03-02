США виділять Україні додаткові $125 млн військової допомоги

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Новий пакет допомоги передбачає постачання до України двох патрульних катерів Mark VI, якими користуються ВМС США

США оголосили про виділення 125 млн доларів безпекової допомоги Україні.

"Міністерство оборони оголошує про новий пакет на суму 125 мільйонів доларів для Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI), щоб допомогти ... зберегти територіальну цілісність країни, захистити її кордони і поліпшити взаємодію з НАТО", - йдеться в повідомленні Пентагону.

У Міністерстві оборони США зазначили, що новий пакет сприятиме забезпеченню України оборонною летальною зброєю.

Зокрема, США нададуть два озброєних патрульних катери Mark VI - на додачу до 8 катерів, які поставили раніше, радари, необхідні для боротьби з артилерією супротивника, тактичне обладнання. Також Україна отримає обладнання для надання медичної допомоги військовим та техніку для евакуації в бойових умовах, і продовжить отримувати необхідні супутникові дані.

125 млн доларів Україна отримає на додачу до 150 млн доларів, які раніше виділив Конгрес.

"150 мільйонів доларів США у 2021-му фінансовому році, виділені Конгресом США, будуть надані, коли Міністерство оборони (США. - Ред.) у співпраці з Державним департаментом підтвердить, що Україна домоглася значного прогресу в ключових оборонних реформах...", - наголошують в Пентагоні.

Міністерство оборони США також закликало Україну продовжувати реформи з посилення цивільного контролю над ЗСУ, прозорості в оборонній промисловості та оборонних закупівлях, а також модернізувати оборону відповідно до стандартів НАТО.

У Пентагоні нагадали, що США з 2014 року надали Україні вже 2 млрд доларів безпекової допомоги та продовжать допомагати прагненню становлення безпечної євроатлантичної України.