Японія просить Китай припинити анальні тести на Covid-19

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Деякі громадяни Японії скаржились на те, що їх змушували робити анальні тести на Covid-19 під час в'їзду до Китаю

Японія попросила Китай припинити вимагати від японських громадян робити анальні тести на Covid-19 під час в'їзду до країни.

Деякі скаржилися, що процедура викликала у них "психологічний стрес", кажуть японські чиновники.

Китай, який значною мірою взяв під контроль поширення коронавірусу, запровадив практику анальних мазків для виявлення Covid-19 у січні.

Минулого тижня Пекін заперечив, що вимагав від американських дипломатів проходження таких тестів після того, як американські ЗМІ повідомили, що дехто поскаржився на цю процедуру.

Анальні тести у Китаї передбачають введення в анус ватного тампона на 3-5 см і його обережне обертання.

"Деякі японці повідомили нашому посольству у Китаї, що вони отримали анальний тест, який викликав сильний психологічний дискомфорт", - повідомив генеральний секретар японського уряду Кацунобу Като.

За його словами, наразі невідомо, скільки громадян Японії пройшли такі тести.

Він також сказав, що ці тести використовують для тих людей, яких помістили на карантин, або для тих, хто в'їжджає в Китай. За словами Кацуноби Като, більше ніде у світі ці тести не використовують.

Він зазначив, що Китай наразі не відповів на прохання припинити такі тести щодо японських громадян.

У деяких містах Китаю анальні тести вже практикують, і місцеві експерти стверджують, що вони можуть "підвищити рівень виявлення інфікованих людей".

На момент запровадження таких тестів китайські державні ЗМІ повідомили, що ці тести викликали "суперечки серед експертів" і що вони були набагато менш ефективні, ніж тести на верхніх дихальних шляхах.

За їх словами, перевага віддається традиційним тестам, оскільки експерти вважають, що зараження відбувається через дихальні шляхи.