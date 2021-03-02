Викрадення 300 школярок. Озброєні злочинці звільнили дівчат у Нігерії

Автор фото, EPA Підпис до фото, Звільнених школярок привезли до будівлі уряду штату Замфара

Групу з майже 300 дівчаток, викрадених минулого тижня зі школи на північному заході Нігерії, звільнили.

За словами поліції, дівчаток викрали у п'ятницю невідомі озброєні люди зі школи-інтернату в Джангебе, у штаті Замфара, в п'ятницю. Їх відвезли у ліс.

У понеділок губернатор штату заявив, що школярок звільнили і тепер вони у безпеці.

"Мені приємно оголосити про звільнення викрадених школярок ... з полону", - написав губернатор Белло Матавалле у Twitter.

За його словами, владі довелося подолати низку перешкод, щоб звільнити дітей.

За даними чиновників, звільнили 279 дівчаток. Водночас чиновники повідомили, що дані поліції про викрадення 317 школярок минулого тижня були неточними.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Школярок вдалося звільнити після перемовин з викрадачами

Звільнення дітей вдалось після переговорів між чиновниками і викрадачами, повідомила BBC влада штату Замфара. Водночас губернатор Матавалле заперечує, що чиновники заплатили викрадачам за звільнення дівчаток.

Минулого тижня президент Нігерії Мухаммаду Бухарі визнав, що раніше уряди штатів платили викрадачам "грошима і транспортними засобами" і закликав їх переглянути політику.

Викрадення в 2014 році 276 школярок у місті Чібок ісламістськими бойовиками Боко Харам привернуло увагу всього світу до небезпеки, на яку наражаються школярі у Нігерії. Сплеск нещодавніх нападів на школи пов'язують з діяльністю злочинних угруповань.

Жодна група не взяла відповідальність за викрадення дітей в штаті Замфара.

Збройні групи, які діють в штаті, часто викрадають людей з метою викупу.