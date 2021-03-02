Скарби, які вивозять з України. Монети, золото, шоломи та зброя

Автор фото, Служба безпеки України

СБУ затримала банду контрабандистів, які вивозили українські культурні цінності до країн ЄС. про це повідомляє пресслужба відомства.

В них вилучили предметів старовини на майже мільйон доларів. Йдеться про 21 одиницю холодної зброї різних епох, зокрема, античної, обладунки, золоті і срібні монети часів Київської Русі та XIX сторіччя, старовинні предмети побуту.

"Контрабандний товар переправляли своїм іноземним замовникам через сервіси міжнародного поштового зв'язку. Для приховування протиправної діяльності вони вказували у деклараціях недостовірну інформацію щодо відправлення", - розповідають в СБУ про контрабандистів.

Вилучені предмети направили на експертизу, розглядатимуть можливість їхньої передачі до музейного фонду України.

Організаторам угруповання повідомили про підозру за ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.

Науковці вже багато років звертають увагу влади на розквіт "чорної археології". Копачі ледь не відкрито розкопують кургани та просто за допомогою металошукачів шукають цінності, які потім продають за кордон.

Доходить до того, що тисячолітні пам'ятки розкопують за допомогою великої техніки, а влада та поліція не може нічого вдіяти.

Автор фото, Служба безпеки України Підпис до фото, Шолом схожий на китайські сегментні обладунки з пластинчатими бармицями. Як він опинився в Україні - невідомо

Автор фото, Служба безпеки України

Автор фото, Служба безпеки України

Автор фото, Служба безпеки України