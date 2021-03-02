Анджеліна Джолі продала картину Черчилля за майже $10 млн

Автор фото, EPA Підпис до фото, "Мінарет мечеті Кутубія" - єдина картина, яку Черчилль намалював під час Другої світової

Кінозірка Анджеліна Джолі продала картину, намальовану сером Вінстоном Черчиллем, за 7 мільйонів фунтів (9,7 млн доларів) на аукціоні в Лондоні.

Картину "Мінарет мечеті Кутубія" Черчилль намалював у марокканському Марракеші після завершення союзницької конференції в Касабланці в січні 1943 року.

Представник аукціонного дому Christie's назвав її "найзначнішою художньою роботою Черчилля".

Це також єдиний пейзаж, написаний ним під час війни.

Черчилль подарував картину президенту США у 1933-1945 роках Франкліну Делано Рузвельту. Вона змінила кількох господарів, а в 2011 році Джолі придбала її на аукціоні у Новому Орлеані. Тепер її власником став анонімний покупець.

Під час телефонних торгів ціна за картину зросла з 2,1 млн до 9,7 млн доларів. Ще дві його роботи пішли з молотка одночасно з "Мінаретом мечеті Кутубія" за 3,38 млн доларів.

Найбільша сума, яку раніше платили за картину Черчилля, була 2,5 млн доларів.

До того, як зайнятися політикою, Черчилль був офіцером, а малювати почав пізно, коли йому було вже приблизно 40 років.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вінстон Черчилль очолював уряд Британії у 1940-1945 та 1951-1955 роках. У 1953 році він став лауреатом Нобелівської премії з літератури

Черчилль любив відпочивати в Марракеші ще до війни, він знаходив натхнення в його вкритих напівпрозорим серпанком пейзажах.

Мінарет на тлі гір та руїн старого міста Черчилль намалював на балконі готелю "Вілла Тейлор". З 1970-х років це місце стало дуже популярним у європейських багатіїв.

Мистецтво та дипломатія

Конференція у Касабланці увійшла в історію завдяки тому, що союзники тоді вперше проголосили метою беззастережну капітуляцію Німеччини та Японії і ухвалили рішення про початок масованих авіаударів по території Третього Рейху.

Після від'їзду американської делегації Черчилль затримався на день, щоб намалювати картину, а потім надіслав її Рузвельту.

"У цьому квінтесенція дипломатії Черчилля, - каже керівник відділу сучасного мистецтва Британії та Ірландії будинку Christie's Нік Орчард. - "М'яка сила", мистецтво персональних відносин між лідерами".

Ще один пейзаж, намальований Черчиллем в Марракеші у 1935 році, раніше продали за 2,1 млн доларів.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Бред Пітт та Анджеліна Джолі під час спільного життя придбали кілька цінних творів мистецтва

Колишній чоловік Джолі Бред Пітт - також колекціонер живопису.

Під час їхнього спільного життя подружжя придбало низку цінних творів, зокрема, й роботи Бенксі та Нео Рауха.