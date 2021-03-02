Анджеліна Джолі продала картину Черчилля за майже $10 млн
Кінозірка Анджеліна Джолі продала картину, намальовану сером Вінстоном Черчиллем, за 7 мільйонів фунтів (9,7 млн доларів) на аукціоні в Лондоні.
Картину "Мінарет мечеті Кутубія" Черчилль намалював у марокканському Марракеші після завершення союзницької конференції в Касабланці в січні 1943 року.
Представник аукціонного дому Christie's назвав її "найзначнішою художньою роботою Черчилля".
Це також єдиний пейзаж, написаний ним під час війни.
Черчилль подарував картину президенту США у 1933-1945 роках Франкліну Делано Рузвельту. Вона змінила кількох господарів, а в 2011 році Джолі придбала її на аукціоні у Новому Орлеані. Тепер її власником став анонімний покупець.
Під час телефонних торгів ціна за картину зросла з 2,1 млн до 9,7 млн доларів. Ще дві його роботи пішли з молотка одночасно з "Мінаретом мечеті Кутубія" за 3,38 млн доларів.
Найбільша сума, яку раніше платили за картину Черчилля, була 2,5 млн доларів.
До того, як зайнятися політикою, Черчилль був офіцером, а малювати почав пізно, коли йому було вже приблизно 40 років.
Черчилль любив відпочивати в Марракеші ще до війни, він знаходив натхнення в його вкритих напівпрозорим серпанком пейзажах.
Мінарет на тлі гір та руїн старого міста Черчилль намалював на балконі готелю "Вілла Тейлор". З 1970-х років це місце стало дуже популярним у європейських багатіїв.
Мистецтво та дипломатія
Конференція у Касабланці увійшла в історію завдяки тому, що союзники тоді вперше проголосили метою беззастережну капітуляцію Німеччини та Японії і ухвалили рішення про початок масованих авіаударів по території Третього Рейху.
Після від'їзду американської делегації Черчилль затримався на день, щоб намалювати картину, а потім надіслав її Рузвельту.
"У цьому квінтесенція дипломатії Черчилля, - каже керівник відділу сучасного мистецтва Британії та Ірландії будинку Christie's Нік Орчард. - "М'яка сила", мистецтво персональних відносин між лідерами".
Ще один пейзаж, намальований Черчиллем в Марракеші у 1935 році, раніше продали за 2,1 млн доларів.
Колишній чоловік Джолі Бред Пітт - також колекціонер живопису.
Під час їхнього спільного життя подружжя придбало низку цінних творів, зокрема, й роботи Бенксі та Нео Рауха.