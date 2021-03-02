Топові соратники Путіна потрапили під санкції ЄС та США через Навального

Автор фото, MOSCOW CITY COURT

США та ЄС запровадили санкції щодо російських топчиновників, яких підозрюють у причетності до переслідувань російського опозиціонера Олексія Навального.

У переліку осіб, оприлюдненому в офіційному журналі ЄС, імена чотирьох посадовців.

США запровадили санкцій проти сімох високопосадовців та 14 організацій, які займаються хімічним виробництвом, заявили журналістам американські офіційні особи.

Американська розвідка дійшла висновку, що минулого року за майже смертельним отруєнням нервово-паралітичною речовиною Навального в Сибіру стояв російський уряд, заявили чиновники журналістам.

Це перші санкції, які адміністрація президента Джо Байдена запроваджує проти Росії.

Хто саме в американському списку санкцій, наразі невідомо.

Водночас під санкції ЄС потрапили такі люди:

Голова Слідчого комітету Росії (СКР) Олександр Бастрикін

Генпрокурор Ігор Краснов

Глава Росгвардіі Віктор Золотов

Директор Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Олександр Калашников

У ЄС пояснюють, що саме Калашников "несе відповідальність за серйозні порушення прав людини в Росії".

Саме за його наказом Навального арештували в аеропорту, коли він повернувся в Росію після лікування від отруєння "Новічком". Та за ініціативою ФСВП умовний термін Навального у справі про шахрайство замінили на реальний термін позбавлення волі.

Бастрикін та Краснов, на думку ЄС, відповідальні за "систематичні репресивні кампанії проти російської опозиції".

А Золотов несе відповідальність за арешти, затримання та насильство під час акцій протестів.

Отруєння і арешт Навального

Автор фото, Reuters

Влітку 2020 року Олексія Навального отруїли, пізніше німецькі та інші іноземні експерти дійшли висновку, що йшлося про бойову речовину "Новічок". Російська влада системно заперечувала свою причетність до отруєння.

Навального в стані коми транспортували в Німеччину. Там він лікувався та проходив реабілітацію.

У січні Навальний повернувся в Росію, де його негайно арештували.

2 лютого суд у Москві замінив Навальному умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний. На цьому наполягала ФСВП, яка вважала, що опозиціонер ухилявся від контролю кримінально-виконавчої інспекції.

20 лютого Московський міський суд затвердив це рішення. З урахуванням того часу, який Навальний перебував під домашнім арештом під час першого розгляду справи, в колонії йому належить провести близько 2,5 року.

З 18 січня Навальний перебував в СІЗО №1 "Матроська тиша", 25 лютого адвокат Навального повідомив, що його етапували в колонію.

За інформацією ЗМІ, він буде відбувати термін у виправній колонії № 2 в місті Покров Володимирської області.