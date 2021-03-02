"Агресія проти Богоматері": польських Pussy Riot виправдали в суді

Святослав Хоменко

ВВС

Автор фото, Getty Images

Суд в польському місті Плоцьк виправдав трьох активісток у справі про образу почуттів вірян. Активісток звинувачували в оскверненні образу Діви Марії, їм загрожувало до двох років в'язниці.

Цей процес порівнювали зі справою Pussy Riot, коли російський суд засудив до двох років колонії трьох учасниць групи за відеоролик з танцями в церкві.

Консервативні активісти, які виступали в цьому процесі на боці обвинувачення, заявили, що подадуть апеляцію на рішення суду.

"Боже, бережи веселку"

Ця історія почалася в квітні 2019 року з інсталяції Гробу Господнього біля костелу в Плоцьку, що в центральній Польщі.

Такі інсталяції традиційно споруджують біля польських храмів на великодні свята, але позаторішня інсталяція біля костелу святого Домініка відразу стала відомою на всю країну.

Її головним елементом був великий дерев'яний хрест, на перекладині якого висіла довга стрічка біло-червоних квітів польського прапора. Біля підніжжя хреста були нагромаджені два десятки ящиків, обгорнуті сірим папером. Ящики символізували страшні гріхи людства, їхні назви були написані на кожній з цих коробок.

Серед цих гріхів були "Гординя", "Егоїзм", "Крадіжка", "Хтивість", "Брехня". Але вершиною цього нагромадження були ящики з написами "ЛГБТ" і "Гендер".

Фотографії плоцького Гробу Господнього швидко стали мемом: їх пересилали один одному навіть далекі від правозахисної діяльності поляки, про них писала польська преса. У якийсь момент знімки з Плоцька потрапили на очі 51-річної варшавської активістки, психолога Ельжбети Подлесної.

"На щастя, я не бачила інсталяцію своїми очима, інакше мої емоції були б сильнішими", - зізнавалася вона пізніше.

Разом з двома своїми подругами, Анною Прус та Йоанною Гзирой-Іскандар, в ніч на 27 квітня 2019 року вона розклеїла біля плоцького костелу наклейки із зображенням "Чорної Мадонни" - Матері Божої Ченстоховської - з німбом кольорів веселки.

Автор фото, Getty Images

На сміттєвому відрі біля костелу жінки наклеїли список католицьких ієрархів, обвинувачених в приховуванні педофілії, а на тротуарі біля храму вивели фарбою написи "Боже, бережи веселку" і "God save the queer".

Жінки використовували ці наклейки і раніше - під час акцій, які вони проводили в Варшаві. Однак саме після їхньої появи в Плоцьку зображення "райдужної Марії" стали вірусними і популярними по всій країні.

З іншого боку, вони викликали шквал невдоволення з боку консервативних вірян.

Зображення Матері Божої Ченстоховської, за переказами, було написано євангелістом Лукою на дошці, яка служила столом в єрусалимському будинку Діви Марії. Ікона, що зберігається в санктуарії Діви Марії в Ченстохові, є найбільш шанованим сакральним образом в Польщі.

Використання цього зображення в такому контексті обурило вірян в країні, яка вважається однією з найбільш релігійних в Європі.

Два роки

За кілька днів після акції, о 6-й ранку 6 травня 2019 року в варшавську квартиру Подлесної постукала поліція. Правоохоронці конфіскували комп'ютери, телефон і жорсткі диски, розповіла вона в інтерв'ю ВВС. Прихопили навіть стопку старих дискет.

Поліцейські привезли Подлесну в поліцейську дільницю, але вже до кінця дня її звільнили.

Правозахисники обурювалися діями поліції, але отримали схвалення від міністра внутрішніх справ Польщі Йоахіма Брудзинського.

"Казки про свободу і "толерантність" НІКОМУ не дають права ображати почуття вірян", - написав він у "Твіттері".

Підпис до фото, Ельжбета Подлесна називає себе вірянкою, яка відійшла від церкви через таких священиків, як автор скандальної інсталяції

На наступний день після обшуку у Подлесної, Прус та Гзира-Іскандар добровільно прийшли в поліцію і зізналися в тому, що дії вчиняли разом.

Слідство у справі трьох активісток закінчилося ще влітку минулого року, однак перше судове засідання у їхній справі відбулося лише 13 січня.

За цей час Подлесна встигла відсудити 8 тисяч злотих (приблизно 2100 доларів), проте, нагадували коментатори, це зовсім не гарантувало активісткам успіху в суді: їх звинуватили в образі почуттів вірян.

Прокуратура вимагала засудити їх до шести місяців обмеження свободи, громадські обвинувачі - настоятель плоцького костелу і одна з найвідоміших консервативних активісток Польщі Кая Годек - вимагали посадити їх у в'язницю на два роки.

"Гріх, що волає про помсту до неба"

"Право в Польщі не захищає меншини... розклеюючи наклейки з Богоматір'ю, ми хотіли показати, що хтось їх захищає. Ми використовували це зображення як універсальний символ любові матері і дитини. Ми вирішили, що кожен побачить у ньому символ опіки та любові, яка не залежить ні від статі, ні від сексуальної орієнтації... Тому я не вважаю, що образила чиїсь почуття", - говорила в залі суду Подлесна.

Всі три активістки заявили про свою невинуватість і попросили суд виправдати їх.

Проте діалоги між активістками і обвинувачами в залі суду час від часу були вкрай гарячими.

Автор фото, Kampania przeciw homofobii

Отець Тадеуш Лебковській, автор скандальної інсталяції, порівнював райдужний німб навколо голови Богоматері з розмальовуванням ікони свастиками.

"Може, ви не знаєте, але фашисти ненавиділи сексуальну різноманітність, а чоловіків, підозрюваних в гомосексуальності, відсилали в концтабори, де вони були змушені носити значок у формі рожевого трикутника!" - відповідала йому Ельжбета Подлесна.

"Чи усвідомлюєте ви, що гомосексуальні акти, згідно з вченням католицької церкви, є важким гріхом, що волає про помсту до неба?" - питала у Подлесної консервативна активістка Кая Годек.

"Високий суд, - відповідала обвинувачена. - На зображеннях не був представлений статевий акт. Я стою перед судом світської держави. Високий суд, ми зараз розмовляємо про мої дії, про осіб конкретної орієнтації або ідентичності? Тому що для мене це два окремих питання".

Реакція на вирок

Про справу "райдужної Марії з Плоцька" писала преса не тільки в Польщі, а й в інших країнах: вона нагадала, що законодавство у сфері захисту почуттів вірян у Польщі є одним із найжорсткіших у Європі.

Останнім гучним випадком застосування цих законів стало засудження в лютому цього року варшавським судом лідера польської black death групи Behemoth Адама "Нергала" Дарського до штрафу в 15 тисяч злотих (приблизно 4 тисячі доларів) за осквернення зображення Діви Марії.

Восени 2010 він опублікував знімок своєї ноги, що наступила на образ Богоматері в Instagram. Дарський подав апеляцію на це рішення, хоча теоретично її розгляд може призвести до ув'язнення музиканта, пишуть польські ЗМІ.

Відносини між активною частиною польського суспільства і католицькою церквою сильно ускладнилися і в світлі масових протестів проти фактичної заборони абортів, які охопили країну з осені минулого року.

Деякі польські ієрархи гаряче підтримали рішення Конституційного суду про заборону операцій з переривання вагітності, і з того часу костели стали обов'язковими пунктами програми протестних маршів, які регулярно проходять в містах та селах Польщі.

Проте, суд в Плоцьку у вівторок вранці був на боці обвинувачених.

Суддя Агнєшка Вархол визнала, що дії активісток мали провокаційний характер, проте їхньою метою було надання підтримки представникам ЛГБТ.

"І тут виникає питання: чи не була ця суперечлива форма висловлювання способом внести важливу проблему в суспільну дискусію? Здається, що настільки великий інтерес до цього процесу і є відповіддю на це питання", - заявила вона.

"У катехізисі католицької церкви немає постулатів, що виключають негетеронормативних людей. Там є любов, взаємоповага і розуміння", - цитує громадська організація "Кампанія проти гомофобії" підсумкову промову судді.

Автор фото, Amnesty International

Рішення суду в Плоцьку вітали польські активісти і ліберальні політики.

"Любов і повага до іншої людини - в обґрунтуванні рішення, що виправдовує обвинувачених в образі почуттів вірян. Хтось забув про християнські цінності, так що суд нагадав, про що йдеться у вченні церкви. Представникам католицької церкви варто дослухатися", - написала в Twitter віцеспікерка польського Сенату Габріела Моравська-Станецька.

"Я обурений від того, що в 2021 році в серці Європи тільки суд повинен був встановити, що веселка - це не образа", - написав у Twitter лідер лівої партії "Весна" Роберт Бедронь.

Обвинувачка активісток Кая Годек заявила, що Плоцький суд "дозволив лівацьку агресію проти Бога і його Матері, а також проти католиків".

За її словами, обґрунтування рішення судді Вархол звучить як "публіцистика гомоактівіста", а написане воно з використанням висловів, цілком перенесених з підручника лівацької новомови.

Годек заявила, що подасть апеляцію на рішення суду в Плоцьку.