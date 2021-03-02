Як Зеленський прищепився
Президент Володимир Зеленський прищепився вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield), яку доставили з Індії.
Про свою вакцинацію він повідомив у Twitter. Там же оприлюднив фото, де роздягненому по пояс Зеленському вводять вакцину.
На відео, яке поширили після вакцинації у госпіталі в Сєвєродонецьку, лікарі звертаються до Зеленського як до звичайного пацієнта, запитуючи про ім'я, прізвище та по батькові.
Кампанія з вакцинації в Україні відбувається із відставанням від країн Європи.
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