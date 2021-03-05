Як на Майдані. Відео з протестів і розстрілів у М’янмі
У М'янмі протести проти влади військових стають дедалі жорсткішими. В країні вже загинули десятки людей.
Багатьом в Україні ці вуличні бої нагадали події Майдану. Тут з боку учасників протестів є й щити, й димові шашки, барикади. А поліція розстрілює людей.
Цивільні керівники країни, зокрема, і фактична лідерка М'янми Аун Су Чжі, і президент Він М'їн, перебувають під домашнім арештом.
Військові не визнають результати виборів. Протистояння триває.
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