Медведчук без кредитки, нові санкції проти Росії, 300 врятованих школярок. Теленовини ВВС
У випуску 2 березня:
- Як живеться під санкціями Віктору Медведчуку і чим він пояснює спрямовані проти нього кроки української влади? Про це політик, якого вважають найбільш проросійським в Україні, розповів в інтерв'ю ВВС. Без кредиток, але не в злиднях;
- Президент Зеленський, міністр Степанов і інші українські посадовці вже зробили щеплення проти Covid-19, щоб показати суспільству: це не страшно. Чому ж тоді так багато українців мають застереження? Розвіюємо поширені міфи за допомогою експертів;
- США вводять санкції проти росіян, причетних до переслідування опозиціонера Навального. Американські санкції - дзеркальні до санкцій ЄС. А тим часом Навальний, як виглядає, етапований до горезвісної тюрми у Володимирі;
- Щасливий кінець історії з викраденими школярками. Батьки святкують, а влада Нігерії відмовляється підтвердити, що за звільнення 300 дівчат заплатила зловмисникам викуп.
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