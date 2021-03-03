Японський мільярдер збирає команду з 8 людей для польоту навколо Місяця

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Юсаку Маедзава оголосив набір команди з восьмох людей для подорожі навколо Місяця

Японський мільярдер Юсаку Маедзава запросив вісьмох людей приєднатися до нього для подорожі навколо Місяця на космічному кораблі компанії SpaceX Ілона Маска.

"Я хочу, щоб приєдналися люди різного походження", - сказав він у відео у Twitter, де також поділився посиланням на деталі заповнення заявки.

Мільярдер зазначив, що заплатить за всю подорож, тож всі переможці відбору вирушать у подорож безплатно.

Місія, яку називають DearMoon, мають здійснити в 2023 році.

Заявники мають відповідати двом критеріям: вони мають просувати "будь-яку діяльність", щоб "якимось чином допомогти іншим людям і суспільству", і бути "готовими підтримати інших членів екіпажу, які поділяють подібні прагнення", сказав він.

"Я купив усі місця, тому це буде приватна поїздка", - додав він.

Маедзава, магнат зі світу моди і колекціонер творів мистецтва, раніше бажав запропонувати подорож "митцям", але нові умови нададуть "людям з усього світу шанс приєднатися до цієї подорожі".

"Якщо ви вважаєте себе митцем, значить, ви митець", - зазначив він.

Торік пан Маедзава шукав нову партнерку, яка могла б приєднатися до нього у подорожі до Місяця, але вже за кілька тижнів відмовився від цієї ідеї.

У 2018 році саме пана Маедзаву назвали першим приватним пасажиром, який здійснить подорож навколо Місяця на космічному кораблі компанії SpaceX, яка належить Ілону Маску.

Ціна, яку Маедзава погодився заплатити за свій квиток до космосу, не розголошується, але, за словами Маска, це були "великі гроші".

Ця місія, запланована на 2023 рік, стане першою подорожжю людей до Місяця з 1972 року.