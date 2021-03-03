Марсохід NASA Perseverance надіслав приголомшливі зображення Марсу

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Ще одне зображення кратеру Єзеро під час спуску. Марсохід зрештою приземлився у лівому центрі зображення. Випукла поверхня праворуч - це залишки дельти, яка утворилася, коли стародавня річка впала в кратер, який перетворився на озеро. Зразки гірських порід і ґрунту з дельти будуть складені у спеціальні місткості і залишені на поверхні Марсу для доставки на Землю в майбутньому