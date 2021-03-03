Марсохід NASA Perseverance надіслав приголомшливі зображення Марсу

Nasa's Mars Perseverance rover acquired this image using its onboard Right Navigation Camera (Navcam). The camera is located high on the rover's mast and aids in driving (1 March 2021)

Автор фото, Nasa/JPL-Caltech

Марсохід Perseverance надсилає вражаючі зображення Червоної планети і продовжує шукати ознаки життя на ній у минулому.

Він прибув на Марс 18 лютого після майже семи місяців польоту з Землі.

Відтоді він надіслав кілька дивовижних зображень зі свого місця посадки - кратера Єзеро шириною 49 км на північ від екватора Червоної планети.

Ось кілька фотографій, надісланих з місії, під час якої Perseverance шукає ознаки життя у минулому, намагається визначити геологію планети та її клімат у минулому, а також збирає марсіанські породи.

Автор фото, Nasa/JPL-Caltech/MSSS

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Перше зображення марсохід Perseverance зробив за допомогою камери High Resolution Imaging Experiment

Автор фото, Nasa/JPL-Caltech

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Це перше кольорове зображення, яке камери на нижній стороні марсоходу зробили після його посадки.

Автор фото, Nasa/JPL-Caltech/UArizona

Підпис до фото,

Марсохід Perseverance помітно на цьому покращеному кольоровому зображенні на місці його посадки через шість днів після прибуття на Червону планету. Ви можете побачити дві освітлені зони з боків марсоходу

Автор фото, Nasa/JPL-Caltech

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Perseverance має вдосконалений корисний набір наукових інструментів для збору інформації про геологію, атмосферу та умови на Червоній планеті. Камера, яка зробила це зображення, розташована високо на щоглі марсоходу та допомагає йому під час пересування

Автор фото, Nasa/JPL-Caltech

Підпис до фото,

Це вид на марсохід, який дозволяє добре розглянути спектрометр PIXL, один з інструментів, який буде використовуватися для визначення хімічних елементів на планеті

Автор фото, Nasa/JPL-Caltech

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PIXL також має камеру, яка робить великі зображення гірських порід і марсіанського ґрунту

Автор фото, Nasa/JPL-Caltech/ASU/MSSS

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Це перша 360-градусна панорама, яку створили за допомогою двох камер Mastcam-Z. Картинку створили вже на Землі, склавши 142 окремих зображення, надіслані з Червоної планети

Автор фото, Nasa/JPL-Caltech/ASU/MSS

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Цей скелястий виступ, помітний на панорамі, показує, скільки деталей вловлюють камери марсоходу. Скелю неофіційно назвали "тюленем"

Автор фото, Nasa/JPL-Caltech/ASU/MSSS

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Край кратера Єзеро, до якого прибув марсохід Perseverance

Автор фото, Nasa/JPL-Caltech/ASU

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Це зображення було зроблено "лівим оком" Mastcam-Z. Ліва та права камери розташовані поруч одна з одною і спрямовані в одному напрямку, тож забезпечують огляд, подібний до того, який бачили б людські очі

Автор фото, Nasa/JPL-Caltech/ASU

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Це фото обрали за підсумками громадського голосування і назвали "Фотографією тижня" під час другого тижня місії марсохода Perseverance

Автор фото, NASA/JPL-Caltech/ASU

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На цьому зображенні "праве око" Mastcam-Z сфотографувало частину стародавньої дельти у кратері Єзеро. Осадкові породи на колишньому дні дельти є однією з ключових наукових цілей для марсохода у пошуках ознак давнього життя на Червоній планеті

Автор фото, NASA/JPL-Caltech

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Найперші фотографії, надіслані на Землю, були зроблені під час спуску марсохода. Тут Perseverance спускають на трьох нейлонових мотузках та "пуповині". Коли колеса марсохода торкнулися поверхні Червоної планети, троси обірвалися

Автор фото, Nasa/JPL-Caltech

Підпис до фото,

Це зображення також зробили під час спуску. Коли марсохід знаходився приблизно на відстані 11 км над поверхнею Марсу, космічний апарат розгорнув надзвуковий парашут, щоб уповільнити його падіння

Автор фото, NASA/JPL-Caltech

Підпис до фото,

Поверхня Марса прямо під марсоходом в останні моменти перед приземленням. На цьому фото показані потоки поверхневого пилу, які відштовхнули від марсоходу вихлопні гази

Автор фото, NASA/JPL-Caltech

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Ще одне зображення кратеру Єзеро під час спуску. Марсохід зрештою приземлився у лівому центрі зображення. Випукла поверхня праворуч - це залишки дельти, яка утворилася, коли стародавня річка впала в кратер, який перетворився на озеро. Зразки гірських порід і ґрунту з дельти будуть складені у спеціальні місткості і залишені на поверхні Марсу для доставки на Землю в майбутньому

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Право власності на всі фотографії належать Nasa/JPL-Caltech.