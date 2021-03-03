Марсохід NASA Perseverance надіслав приголомшливі зображення Марсу
Марсохід Perseverance надсилає вражаючі зображення Червоної планети і продовжує шукати ознаки життя на ній у минулому.
Він прибув на Марс 18 лютого після майже семи місяців польоту з Землі.
Відтоді він надіслав кілька дивовижних зображень зі свого місця посадки - кратера Єзеро шириною 49 км на північ від екватора Червоної планети.
Ось кілька фотографій, надісланих з місії, під час якої Perseverance шукає ознаки життя у минулому, намагається визначити геологію планети та її клімат у минулому, а також збирає марсіанські породи.
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Право власності на всі фотографії належать Nasa/JPL-Caltech.