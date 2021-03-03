Рідкісний артефакт купили на барахолці за 35 доларів. Тепер його продають за 500 тисяч

Автор фото, Sotheby's Підпис до фото, Чаша діаметром 16 см прикрашена кобальтово-синіми квітковими малюнками і візерунком по краях.

Маленька чаша, яку купили за 35 доларів в американському штаті Коннектикут, виявилася рідкісним китайським артефактом XV сторіччя.

Білу порцелянову чашу помітив невідомий поціновувач антикваріату на розпродажу поблизу міста Нью-Гейвен минулого року. Згодом він звернувся до експертів.

Ті повідомили добрі новини. Вони з'ясували, що чаша коштує 300-500 тисяч доларів.

Вважається, що це одна з семи подібних чаш у світі, а більшість інших - у музеях.

Чашу мають продати на аукціоні Sotheby's в Нью-Йорку 17 березня. Аукціонний дім описав знахідку як "виняткову і рідкісну".

"Нам відразу стало зрозуміло, що ми дивимося на щось дійсно дуже особливе", - повідомила агентству AP Анджела Макатір, експертка із китайської кераміки на аукціоні.

"Стиль розпису, форма чаші, навіть просто синій колір дуже характерні для того раннього періоду порцеляни, початку XV століття", - додала вона.

Чаша діаметром 16 см прикрашена кобальтово-синіми квітковими малюнками і візерунком по краях.

"Тут всі характеристики та відмінні риси, які ідентифікують її як виріб раннього періоду (династії Мін, яка правила Китаєм у 1368-1644 роках. - Ред.)", - сказала пані Макатір.

Як саме ця чаша опинилася на розпродажу в Коннектикуті, залишається загадкою. Дехто припускає, що її могли передавати з покоління в покоління в одній родині.

"Нас завжди дуже вражає, коли щось, про існування чого ми навіть не підозрювали, з'являється ніби з нізвідки", - каже пані Макатір.