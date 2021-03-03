Україна відмовляється від літнього часу і переведення стрілок. Що проголосувала Рада

Автор фото, Укрінформ

Верховна Рада ухвалила у першому читання законопроєкт "Про обчислення часу в Україні", яким пропонується скасувати сезонне переведення годинників раз на пів року.

Якщо закон ухвалять повністю, то в Україні більше не буде переходу на літній час, а постійно залишатиметься нинішній зимовий час, або UTC+2 за міжнародною шкалою.

Вважається, що саме зимовий час є природним і стандартним для певної території.

Тоді як на літній час годинники переводять кожної весни, щоб робочі години більше припадали на світловий день - і таким чином, як вважається, економилися кошти на електроенергію.

В Україні переходять на літній час щороку в останню неділю березня, а на зимовий - в останню неділю жовтня. Восени переводять стрілку на годину назад, а навесні - вперед.

Коли тепер востаннє переведуть стрілки годинників в Україні наразі невідомо. Виглядає так, що 28 березня вона ще перейде на літній час, а восени 2021 року - повернеться вже на постійний зимовий.

Щоб не переходити на літній час зараз, ряд депутатів пропонує ухвалити цей законопроєкт пошвидше - тому ініціативу до другого читання будуть готувати за скороченою процедурою.

Навіщо

Автор законопроєкту, обраний від "Слуги народу" віцеспікер Руслан Стефанчук пояснює, що адаптація до переведення годинників раз на пів року погано впливає на здоров'я людей.

"Такий "сезонний часовий стрибок" призводить до зміни біологічних ритмів людини, що негативним чином відображається на загальному стані людини, як фізіологічному, так і психологічному. Після переведення годинникових стрілок у громадян погіршується самопочуття, знижується працездатність, спостерігається значне загострення хронічних хвороб", - пише він у пояснювальній записці.

Автор фото, Руслан Стефанчук

Він додає, що сезонне переведення годинників, на думку неназваних вчених, призводить до серцево-судинних та імунних хвороб, адже перериває біологічні цикли.

"Також доведено, що переведення годинника не допомагає енергозбереженню", - аргументує Руслан Стефанчук.

У 2011 році Україна вже скасовувала перехід на зимовий час, але потім рішення скасували через хвилю обурення. Адже це зробили слідом за Росією.

В Україні переводити час на одну годину вперед почали влітку 1981 року - разом із рештою СРСР.

А загалом у світі годинники переводять у близько ста країнах - ця практика з'явилася на початку ХХ ст.

Хоча все більше держав від цього відмовляються,

Як у ЄС

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У 2019 році Європарламент скасував обов'язкове переведення годинників на літній та зимовий час у країнах ЄС.

Це означає, що з 2021 року кожен член Євросоюзу зможе сам обирати: зберегти чинну систему переведення годинників чи взагалі відмовитися від неї.

До цього у ЄС була спеціальна директива, яка зобов'язувала всі 28 країн-членів переходити на літній час в останню неділю березня, і на зимовий - в останню неділю жовтня.

Перед цим пройшло публічне обговорення ідеї з відмовою від сезонного часу, у якій взяли участь більше 4,6 млн громадян ЄС - абсолютна більшість висловилася за те, щоб скасувати переведення годинників.

Ті країни, що відмовляться від постійних переходів на літній та зимовий час, востаннє переведуть годинники у жовтні 2021 року.

Рішення Європарламенту - ще не крапка в цьому питанні: воно стало основою для дискусій між країнами ЄС, адже у Єврокомісії побоюються, що різнобій з часом у різних країнах призведе до економічних збитків.

Росія та Білорусь

Автор фото, AFP Підпис до фото, У 2011 році тодішній президент Росії Дмитро Медведєв аргументував відмову від переведення годинників зокрема тим, що перехід на зимовий та літній час "не розуміють корови"

У 2011 році Росія перейшла на "постійний літній час".

Тодішній президент РФ Дмитро Медведєв цей крок також пояснив негативним впливом переведення годинників на здоров'я людей.

"Я вже не кажу про нещасних корів та інших тварин, які не розуміють переведення годинників і не розуміють, чому доярки приходять до них в інший час", - скаржився тоді російський президент.

Але вже у 2014 році через численні скарги Росія вирішила перевести годинники на "вічний зимовий час".

Тож Москва наразі є у часовому поясі UTC+3 (тобто, у неї година різниці з зимовим часом Києва).

У такому ж часовому поясі перебуває інша сусідка України - Білорусь.

Так само як і Росія, вона в 2011 році відмовилася від переведення годинників (але до 2014 року між Мінськом та Москвою була година різниці, зараз вона зникла).

Водночас літній час в Україні також відповідає поясу UTC+3, тож пів року Київ живе за одним часом з Москвою та Мінськом.

"Київський час"

Автор фото, УНІАН

Ініціатива Руслана Стефанчука також пропонує затвердити поняття "київського часу".

"Київський час - час годинної зони, в якій розташована столиця України - місто Київ, що відповідає другому годинному поясу в національній шкалі координованого часу України UTC (UA) +2", - йдеться у законопроєкті.

Як пояснює автор, це спрямовано на захист територіальної цілісності України.

"На тимчасово окупованих територіях України встановлений час держави-агресора - Російської Федерації. Тому встановлення і закріплення на всій території України без виключення єдиного київського часу в свою чергу дозволить зміцнити й безпекові позиції України та сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій", - пояснює Руслан Стефанчук.

Росія запровадила московський час у анексованому Криму. Він же діє у непідконтрольних Києву районах Донбасу - у так званих "ДНР" і "ЛНР".