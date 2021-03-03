Вчені знайшли гігантську акулу, що світиться у темряві

Автор фото, Mallefet, Stevens and Duchatelet

У Новій Зеландії виявили три види глибоководних акул, що світяться у темряві.

Про це повідомили морські біологи з Бельгії та Нової Зеландії, що вивчають морських істот у тому регіоні.

Ніколи раніше науковці не спостерігали біолюмінесценцію (здатність живих організмів світитися) у таких великих хребетних.

Акул помітили біля східного узбережжя Нової Зеландії в січні 2020 року.

Здатність до світіння підтвердили у ліхтарної акули Etmopterus lucifer, південної акули Etmopterus granulosus та чорної акули Dalatias licha.

Біолюмінесценція - поширене явище серед дрібних морських мешканців, але це перший випадок, коли його виявили у такого великого виду, як чорна акула.

Її розмір сягає 180 сантиметрів, і тепер це найбільший представник люмінесцентних хребетних, відомий вченим.

За словами дослідників, люмінесцентні ділянки в акул розташовані уздовж черева, боків та на спинному плавці.

Всі три види мешкають у так званій присмерковій зоні океану на глибині 200-1000 метрів, куди практично не проникає сонячне світло.

Знизу акули добре виділяються на тлі яскравої поверхні води, що робить їх беззахисними перед хижаками або іншими загрозами, що перебувають під ними. Дослідники припустили, що люмінесцентне черево допомагає їм маскуватися від загроз, які можуть вдарити знизу.

А ось чорна акула майже не має ворогів, тому її світіння може слугувати для покращення видимості дна океану під час пошуку здобичі.

У своєму дослідженні вчені з Католицького університету Лувена в Бельгії та Національного інституту водних і атмосферних досліджень (NIWA) у Новій Зеландії пояснюють важливість біолюмінесценції для морських істот так:

"З огляду на широту морських глибин і наявність біолюмінесцентних організмів у цій зоні, стає дедалі більш очевидним, що світло на глибині має відігравати важливу роль у структуруванні найбільшої екосистеми планети", - пишуть дослідники.