Оголені жінки на марках. Укрпошта готується до "днів Шевченка"

Автор фото, ukrposhta.ua Підпис до фото, На одній з марок буде представлена намальована 1840 року "Одаліска" Тараса Шевченка

"Укрпошта" випустить українські поштові марки з оголеними тілами із серії "Її величність - жінка", на одній з яких буде зображена картина Тараса Шевченка. Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Перший випуск прикрасять роботи Тараса Шевченка "Одаліска" з фондів Національного музею Тараса Шевченка та українського художника-сучасника Андрія Чебикіна "Енергія ІІ" з фондів Національного художнього музею України", - йдеться в повідомленні.

Представлення колекції відбудеться 5 березня - перед "шевченковими днями" 9-10 березня.

Тираж кожної марки складатиме 130 тисяч примірників. Розробляли їх у співпраці з музеєм Тараса Шевченка та Національним художнім музеєм.

"Одаліску", також відому як "Натурницю", Тарас Шевченко намалював 1840 році у Санкт-Петербурзі, наразі вона зберігається в Національному музеї Тараса Шевченка.

На конверті до марки буде ще одна робота Кобзаря "Вірсавія", намальована 1860 року.

Автор фото, ukrposhta.ua Підпис до фото, На конверті буде зображена "Вірсавія", намальована Шевченком незадовго до смерті

"Після заслання Шевченко майже весь свій час присвячував гравюрі. Він подав 5 офортів до розгляду в Петербурзьку академію мистецтв. За один із офортів, "Вірсавія", рада академії у 1860 році ухвалила рішення присвоїти йому звання академіка гравюри", - розповідає у Facebook Національний музей Тараса Шевченка.

Завдяки "Вірсавії" Шевченко став одним з перших академіків гравюри у Східній Європі.

В "Укрпошті" сподіваються, що нові марки нададуть "художньої естетики поштовим відправленням".

"Адже жіноча краса, пронесена крізь віки і змальована найвидатнішими митцями, здатна зачарувати і надихнути на написання кількох щирих рядків від руки", - кажуть у компанії.

Також "Укрпошта" разом з інтернет-магазином хусток OLIZ планує випустити колекцію жіночих шовкових хусток, натхненну роботами Кобзаря.

"Частина коштів з продажу цієї колекції буде спрямована на розвиток Національного музею Тараса Шевченка", - обіцяють в "Укрпошті".