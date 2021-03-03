Оголені жінки на марках. Укрпошта готується до "днів Шевченка"
"Укрпошта" випустить українські поштові марки з оголеними тілами із серії "Її величність - жінка", на одній з яких буде зображена картина Тараса Шевченка. Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Перший випуск прикрасять роботи Тараса Шевченка "Одаліска" з фондів Національного музею Тараса Шевченка та українського художника-сучасника Андрія Чебикіна "Енергія ІІ" з фондів Національного художнього музею України", - йдеться в повідомленні.
Представлення колекції відбудеться 5 березня - перед "шевченковими днями" 9-10 березня.
Тираж кожної марки складатиме 130 тисяч примірників. Розробляли їх у співпраці з музеєм Тараса Шевченка та Національним художнім музеєм.
"Одаліску", також відому як "Натурницю", Тарас Шевченко намалював 1840 році у Санкт-Петербурзі, наразі вона зберігається в Національному музеї Тараса Шевченка.
На конверті до марки буде ще одна робота Кобзаря "Вірсавія", намальована 1860 року.
"Після заслання Шевченко майже весь свій час присвячував гравюрі. Він подав 5 офортів до розгляду в Петербурзьку академію мистецтв. За один із офортів, "Вірсавія", рада академії у 1860 році ухвалила рішення присвоїти йому звання академіка гравюри", - розповідає у Facebook Національний музей Тараса Шевченка.
Завдяки "Вірсавії" Шевченко став одним з перших академіків гравюри у Східній Європі.
В "Укрпошті" сподіваються, що нові марки нададуть "художньої естетики поштовим відправленням".
"Адже жіноча краса, пронесена крізь віки і змальована найвидатнішими митцями, здатна зачарувати і надихнути на написання кількох щирих рядків від руки", - кажуть у компанії.
Також "Укрпошта" разом з інтернет-магазином хусток OLIZ планує випустити колекцію жіночих шовкових хусток, натхненну роботами Кобзаря.
"Частина коштів з продажу цієї колекції буде спрямована на розвиток Національного музею Тараса Шевченка", - обіцяють в "Укрпошті".