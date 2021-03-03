У Криму засудили 62-річного коваля-українця за "підготовку вибухів"

Автор фото, Антон Наумлюк

У Ростові-на-Дону військовий суд засудив до п'яти років колонії 62-річного коваля з анексованого Криму Олега Приходька.

ФСБ підозрювала його у підготовці теракту в адміністративній будівлі.

"Підсудний визнаний винним і йому призначене покарання у вигляді позбавлення волі на строк п'ять років у виправній колонії суворого режиму з відбуванням одного року у в'язниці", - повідомляє пресслужба Південного окружного військового суду.

Чоловіка звинувачували за статтями про підготовку теракту, зберігання та виготовлення вибухівки.

Обвинувачення вимагало засудити Приходька до 11 років. Він не визнав провину, захист просив про виправдувальний вирок.

Справа Олега Приходька

Автор фото, SOUTHERN DISTRICT MILITARY COURT

У жовтні 2019 року ФСБ повідомила про затримання в Криму члена "українських екстремістських організацій" за підозрою у підготовці вибуху в адміністративній будівлі.

Спецслужба заявляла, що в гаражі коваля з села Оріхове Сакського району Криму Олега Приходька знайшли саморобний вибуховий пристрій, компоненти та інструменти для його виготовлення, пляшки із запалювальною сумішшю.

Кримчанин стверджував, що вибухівку йому підкинули.

Спочатку Приходька обвинувачували за двома статтями: "незаконне виготовлення вибухових речовин" і "спроба скоєння терористичного акту". А у грудні 2019 року до них додалося "незаконне придбання і зберігання вибухових речовин".

У лютому 2020 року з'ясувалося, що в справі з'явився ще один епізод - нібито підготовка підпалу генконсульства Росії у Львові влітку 2019-го.

У ФСБ описували чоловіка як "російського громадянина, прихильника нацистської ідеології, що є членом українських екстремістських організацій".

Олег Приходько вважає себе лише громадянином України і каже, що російський паспорт йому вручили всупереч бажанню у 2016 році.

Він заявляв також каже, що не перебуває в жодних екстремістських чи терористичних угрупованнях.

Адвокат пенсіонера Назім Шейхмамбетов казав, що той вважає свою справу політично мотивованою, адже він не приховує своєї проукраїнської позиції.