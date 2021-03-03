Німецькі спецслужби візьмуться за проросійську партію

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Представники "Альтернативи для Німеччини" у Криму з призначеним там Росією "керівником регіону" Сергієм Аксьоновим (зліва), 2018 рік

Німецькі спецслужби стежитимуть за праворадикальною партією "Альтернатива для Німеччини" (Alternative für Deutschland, AfD) через підозри в екстремізмі, повідомляють місцеві ЗМІ.

Цю політсилу вважають націоналістичною, антиімігрантською та антиєвропейською, а також проросійською.

Вона виступає за тіснішу співпрацю з Москвою, скасування санкцій проти Кремля, а її представники регулярно відвідують Росію та анексований Крим.

Один з ідеологів "Альтернативи для Німеччини" Александер Гауланд у розмові з BBC в 2016 році називав помилкою розширення НАТО на Схід, а також висловлювався проти майбутнього України в альянсі. На його думку, це "порушення обіцянок" перед Росією.

Зараз у кількох німецьких землях осередки AfD вже під наглядом силовиків. Але нове рішення внутрішньої розвідки означає, що за діями партії будуть стежити по всій країні.

Водночас операції спецслужб не будуть поширюватися на членів парламенту від AfD та її депутатів у Європарламенті.

Німецькі спецслужби поки що офіційно не коментували ці повідомлення.

Речник "Альтернативи для Німеччини" назвав рішення силовиків "чисто політичним" та додав, що партія юридично оскаржить підозри в екстремізмі.

Якщо повідомлення медіа підтвердяться, це буде перший у повоєнній історії Німеччини випадок стеження спецслужб за партією, яка представлена у парламенті.

Автор фото, AFP

Утворена лише у 2013 році, "Альтернатива для Німеччини" вважається найбільшою опозиційною партією німецького парламенту.

Вона просуває антиісламські гасла, її популярність стрімко зросла у 2015 році, коли у Німеччину в'їхав майже мільйон мігрантів.

Антиіммігрантську риторику AfD особливо критикували після стрілянини у німецькому місті Ганау в лютому 2020, яку влаштував прихильник праворадикальних ідей. Тоді загинули 9 людей.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Багато хто звинувачував партію в інспіруванні расистського нападу у Ганау

Хоча сама партія засудила той напад.

Повідомлення про те, що Федеральна служба захисту конституції Німеччини (BfV), яка виконує функції контррозвідки та слідкує за небезпечними організаціями, може класифікувати AfD як "випадок підозри" у правому екстремізмі, почали з'являтися на початку цього року.

Офіційне оголошення спецслужби відклали через скаргу "Альтернативи для Німеччини", яка називає процес політичним та спрямованим проти неї на майбутніх федеральних виборах у вересні.

Але про це вже багато повідомляють німецькі медіа.

За даними Tagesschau, рішення спецслужб базується на інформації про партію, яку збирали протягом двох років. Її виклали на 800 сторінках звіту.

Саме ж рішення означає, що політсила тепер під наглядом, а це дозволяє BfV вербувати інформаторів та прослуховувати телефонні дзвінки та перехоплювати електронні листи, пов'язаних з нею людей.

У чотирьох землях на сході Німеччини, де партія AfD особливо популярна, вона вже отримала статус групи, підозрюваної в екстремізмі.

Також минулого року BfV вже проводила систематичний нагляд за осередком "Альтернативи для Німеччини" під назвою "Flügel" ("Крило").

Таке спостереження - особливо чутлива тема для Німеччини, де все ще зберігаються спогади про тоталітарні методи нацистського та комуністичного режимів.