Українки випередили чоловіків у реєстрації ФОПів

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За останні десять років українські жінки випередили чоловіків у малому бізнесі. Натомість у великому - й далі панують чоловіки. Такими є висновки дослідження, проведеного сервісом YouControl на основі відкритих даних Держреєстру.

Попри те, що загалом у коронавірусному 2020 році кількість нових ФОПів скоротилася на 6%, українські жінки відкрили на 5% більше таких бізнесів, ніж це зробили чоловіки.

І ця тенденція стосується не лише минулого року.

Від 2010-го жінки відкрили на 25 тисяч ФОПів більше, ніж чоловіки, й вже впродовж останніх чотирьох років поспіль жінки відкривають ФОПи частіше за чоловіків, підрахували у YouControl.

Але якщо подивитися на дані компаній, то тут чоловіки лідирують із відривом. "Сумарно за останнє десятиліття чоловіки майже втричі випереджають жінок у відкритті компаній: 320 тисяч проти 129 тисяч",- пишуть автори дослідження.

Автор фото, YouControl

Економістка Центру економічної стратегії Ганна Сахно пояснює такі розбіжності тим, що саме ФОП краще відповідають потребам того бізнесу, в якому жінки намагаються себе реалізувати.

"В першу чергу, сфера послуг: індустрія краси, виготовлення одягу, прикрас та домашнього декору. Також ФОП - це легальний фріланс. Жінки заробляють як перекладачки, SMM-менеджерки, позаштатні журналістки, копірайтерки, репетиторки тощо",- пояснює експертка і додає, що до переваг ФОП належить і легкість реєстрації, і менша вартість обслуговування.

Величезний розрив є і в тому, хто володіє та отримує прибутки від бізнесу.

Якщо взяти бенефіціаріїв у ТОП-330 найбільших за обсягом виручки компаній (за 2019 рік), то чоловіків серед них у 16 разів більше, ніж жінок.

Лише в 11 із 330 компаній єдиним бенефіціарним власником є жінка. Це лише 3%.

Проте у YouControl помітили й невеликі зміни у гендерному розриві. Найпомітніші - у Києві, де на кінець лютого 2018 року відсоток жінок-власниць компаній був 23%, а зараз 26%.

"Жінки опановують нові галузі економіки, де доцільніше реєструвати компанію. Це, наприклад, туристичні агентства, юридичні та фінансові послуги", - пояснює Ганна Сахно.

Це підтверджується і рейтингом "ТОП-50 найвпливовіших жінок ФінТеху", який цьогоріч вперше уклала "Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній".

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Заступниця голови НБУ Катерина Рожкова серед ТОП-50 жінок у галузі фінтех

Більшість жінок з цього рейтингу працюють у компаніях, що надають платіжні сервіси. Левова частка - 85% - на керівних посадах, 83% зайняли керівні посади через шість років від початку своєї кар'єри, а загалом працюють у галузі понад десять років.

"Наразі 28% українських фінтех-компаній мають жінок-засновниць або керівниць вищої ланки. І світові тенденції показують, що їх кількість буде збільшуватись", - заявив голова правління асоціації Ростислав Дюк.

Втім, із 18 членів журі, які визначали ТОП-50 найвпливовіших жінок галузі, лише одна жінка.

За даними міжнародного рейтингу гендерної рівності The Global Gender Gap Index 2020, допоки жодна з країн світу не досягла гендерного рівноправ'я.

Найближчою до одиниці - показника рівності - виявилася Ісландія (з результатом 0,87).

Україна посіла 59 місце зі 152 країн, що входять до рейтингу.

Згідно з даними Всесвітнього економічного форуму, для гендерної рівності в світовій економіці знадобиться ще близько 250 років.