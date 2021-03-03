Прем'єр Словаччини "пообіцяв" Росії Закарпатську Україну в обмін на "Спутник". Як відповів Київ

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"Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини", - так міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував жарт прем'єра Словаччини про те, чим та країна "заплатила" за російську вакцину проти коронавірусу.

"Своїми некоректними висловлюваннями словацький прем'єр псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною", - додав міністр.

МЗС запросило тимчасового повіреного у справах Словацької Республіки в Україні Матуша Корбу і висловило протест через некоректні висловлювання. Там також вимагають вибачень від словацького прем'єра.

"Особливо образливими для українського народу звучать такі "жарти" в нинішніх умовах російської агресії та окупації Росією Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, а також частини українського Донбасу", - наголошують в МЗС.

Під час інтерв'ю на радіо у відповідь на запитання, що його країна пообіцяла росіянам за вакцину, словацький прем'єр Ігор Матович відповів: "Закарпатську Україну".

Втім, він одразу намагався виправити ситуацію. "Я їм нічого не обіцяв, вони нічого від мене не хотіли", - заявив прем'єр Словаччини.

На початку тижня стало відомо, що Словаччина закупить в Росії 2 млн доз вакцини від коронавірусу "Спутник V".

До цього серед країн ЄС російську вакцину використовувала Угорщина.

Крім того, президент Чехії Мілош Земан наприкінці лютого заявляв, що російський президент Володимир Путін пообіцяв допомогти із вакциною "Спутник V".

Наразі ця вакцина не має сертифікації у Європейському Союзі.