"Найкривавіший день" - на протестах у М'янмі загинули 38 людей
Щонайменше 38 людей загинули, - такі дані про кількість жертв протестів у М'янмі в середу, 3 березня, підтверджують в ООН.
За повідомленнями, двоє із загиблих - підлітки.
Сили безпеки відкрили вогонь по великих натовпах у Мандалаї та Моніві, а також в інших містах.
1 лютого у М'янмі відбувся військовий переворот.
З того часу в протестах проти влади військових, як твердить представниця ООН Крістін Шранер, загинули понад пів сотні людей.
Вона також заявила, що це є "найкривавішим днем" від початку протестів.
Цивільні керівники країни, зокрема, і фактична лідерка М'янми Аун Су Чжі, і президент Він М'їн, перебувають під домашнім арештом.
Військові запровадили в країні надзвичайний стан на рік та встановили комендантську годину з 8 вечора до 4 ранку у великих містах.
Військові обіцяють провести нові парламентські вибори і твердять, що результати попереднього голосування, в якому перемогла "Національна ліга за демократію", були сфальсифіковані. При цьому переконливих доказів фальсифікацій вони не надають, так само як і не називають дату нових виборів.
Військові ніяк не коментують повідомлення про жертви серед учасників протестів.
М'янма, а раніше Бірма, здобула незалежність від Британії у 1948 році. І більшу частину часу відтоді країною керували військові.
Військові режими керували М'янмою з 1962 до 2011. У 1988 році під час протестів загинули близько 3 тисяч людей, а у 2007 - близько 30.
У 2011 під міжнародним тиском військові ініціювали поступовий перехід до демократії, але залишили за собою 25% місць у парламенті та контроль над силовими відомствами.
На усіх виборах, що відбувалися після цього, перемагала партія Аун Су Чжі - "Національна ліга за демократію", яка близько 30 років залишалася визнаним лідером боротьби за демократію у М'янмі.