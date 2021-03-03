"Найкривавіший день" - на протестах у М'янмі загинули 38 людей

Автор фото, Reuters

Щонайменше 38 людей загинули, - такі дані про кількість жертв протестів у М'янмі в середу, 3 березня, підтверджують в ООН.

За повідомленнями, двоє із загиблих - підлітки.

Сили безпеки відкрили вогонь по великих натовпах у Мандалаї та Моніві, а також в інших містах.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Учасники протестів будуть барикади з шин - зовсім, як на Майдані

1 лютого у М'янмі відбувся військовий переворот.

З того часу в протестах проти влади військових, як твердить представниця ООН Крістін Шранер, загинули понад пів сотні людей.

Вона також заявила, що це є "найкривавішим днем" від початку протестів.

Цивільні керівники країни, зокрема, і фактична лідерка М'янми Аун Су Чжі, і президент Він М'їн, перебувають під домашнім арештом.

Військові запровадили в країні надзвичайний стан на рік та встановили комендантську годину з 8 вечора до 4 ранку у великих містах.

Військові обіцяють провести нові парламентські вибори і твердять, що результати попереднього голосування, в якому перемогла "Національна ліга за демократію", були сфальсифіковані. При цьому переконливих доказів фальсифікацій вони не надають, так само як і не називають дату нових виборів.

Військові ніяк не коментують повідомлення про жертви серед учасників протестів.

М'янма, а раніше Бірма, здобула незалежність від Британії у 1948 році. І більшу частину часу відтоді країною керували військові.

Військові режими керували М'янмою з 1962 до 2011. У 1988 році під час протестів загинули близько 3 тисяч людей, а у 2007 - близько 30.

У 2011 під міжнародним тиском військові ініціювали поступовий перехід до демократії, але залишили за собою 25% місць у парламенті та контроль над силовими відомствами.

На усіх виборах, що відбувалися після цього, перемагала партія Аун Су Чжі - "Національна ліга за демократію", яка близько 30 років залишалася визнаним лідером боротьби за демократію у М'янмі.