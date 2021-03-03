Переваги і недоліки літнього часу – теленовини ВВС
У випуску:
- Не переводити годинник на літній час, а залишатись у зимовому - Верховна Рада зробила до цього перший крок. Які переваги та недоліки сезонної зміни часу - ми спитали в експертки із Гринвічської обсерваторії у Лондоні.
- Німеччина продовжує локдаун до Великодня, але з певними послабленнями.
- Виселитись з хати та забрати покійників з кладовища: як будували Кременчуцьку ГЕС.
- Протез-рукавичка. Як винахід британських студентів змінює життя дітей без кінцівок.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.