Переваги і недоліки літнього часу – теленовини ВВС

У випуску:

  • Не переводити годинник на літній час, а залишатись у зимовому - Верховна Рада зробила до цього перший крок. Які переваги та недоліки сезонної зміни часу - ми спитали в експертки із Гринвічської обсерваторії у Лондоні.
  • Німеччина продовжує локдаун до Великодня, але з певними послабленнями.
  • Виселитись з хати та забрати покійників з кладовища: як будували Кременчуцьку ГЕС.
  • Протез-рукавичка. Як винахід британських студентів змінює життя дітей без кінцівок.

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