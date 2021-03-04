Ракету Starship вперше вдалося успішно посадити. Але потім вона вибухнула

Автор фото, SPACEX

Випробування прототипу ракети SpaceX Starship вперше завершилися успішною посадкою. Щоправда, неазабаром після цього апарат загорівся і вибухнув.

Перед посадкою він встиг здійснити тестовий політ, здійнявшись на висоту близько 10 кілометрів.

Приблизно через 10 хвилин після приземлення прототип ракети під назвою SN10 загорівся і вибухнув.

Попри це в SpaceX кажуть, що задоволені цим етапом випробувань і тим, що прототип успішно виконав усі маневри і зумів здійснити м'яку посадку.

Це, додають в компанії, посилює впевненість у тому, що амбіційний проєкт буде успішно реалізований.

Запуск прототипу довелося перенести на кілька годин, оскільки за кілька секунд до першочергово запланованого часу вильоту бортовий комп'ютер корабля отримав дані про те, що один із них розвинув занадто велику тягу.

Через кілька годин запуск усе ж вдалося здійснити.

Два попередні прототипи Starship вибухали під час вертикального приземлення в ході випробувань у грудні 2020-го і лютому 2021 року.

Автор фото, SPACEX

Starship, за задумкою Ілона Маска, має стати кораблем для міжпланетних подорожей: польотів навколо Землі, а також до Місяця і Марса.

Кінцевою ж метою засновника SpaceX, яку він неодноразово озвучував, є колонізація Червоної планети.

Starship також, за планами, має доставити на поверхню Місяця "першу жінку та наступних чоловіків" в рамках програми "Артеміда" Національного аерокосмічного агентства NASA.