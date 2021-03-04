Є загроза повторного штурму Капітолія. Конгрес США частково припинить роботу

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Конгрес США частково припинить роботу на один день - до ранку п'ятниці - через потенційну загрозу нового штурму Капітолія.

Причиною стали попередження ФБР та Департаменту внутрішньої безпеки про можливі безлади у Вашингтоні.

Останніми місяцями послідовники конспірологічного руху QAnon поширювали інформацію про те, що 4 березня Дональд Трамп нібито знову повернеться в Білий дім як президент.

Саме 4 березня до 1933 року традиційно проводилася інавгурація президентів США.

Представники кількох радикальних груп також обіцяли, що цього дня до Вашингтона приїдуть тисячі їхніх однодумців.

У центрі столиці США тим часом продовжують діяти посилені заходи безпеки. Територія навколо Капітолія оточена триметровим парканом і охороняється підрозділами Національної гвардії.

Палата представників повідомила, що через загрозу нових заворушень припинить свою роботу на один день, тоді як члени Сенату США кажуть, що робити цього не планують. У четвер вони мають намір зібратися на планове засідання.

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Американські правоохоронці тим часом запевняють, що готові до будь-якого розвитку подій.

"Наш департамент співпрацює з місцевими та федеральними партнерами, щоб зупинити будь-які загрози Капітолію, - йдеться в заяві поліції Капітолія. - Ми серйозно ставимося до розвідданих. Через конфіденційний характер цієї інформації ми наразі не можемо надати додаткові деталі".

Попередній штурм Капітолія стався на початку січня - тоді численні прихильники Дональда Трампа прорвалися до будівлі Конгресу.

В результаті подій того дня загинули п'ятеро людей.

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Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Озброєна поліція затримує учасників демонстрації в будівлі конгресу

Серед затриманих було чимало представників ультраправих екстремістських угруповань, а також прихильників конспірологічної теорії QAnon, яку у 2019 році ФБР внесло до переліку внутрішніх загроз нацбезпеці США.

Наприкінці лютого виконувач обов'язків начальника поліції Капітолія Йогананда Піттман заявив, що прихильники Дональда Трампа, що увірвалися до Конгресу в січні, на його думку, хочуть "підірвати" Капітолій і вбити законодавців.

Леон Палетта, ексміністр оборони США та ексдиректор ЦРУ в коментарі BBC заявив, що правоохоронці мають серйозно сприймати усі потенційні загрози - навіть якщо така обережність комусь може здатися надмірною.

"Ми повинні постійно мати розвідувальну інформацію про внутрішніх терористів і відслідковувати їхні можливі спроби повторити те, що сталося 6 січня", - каже Палетта.

"Думаю, те, що ми спостерігаємо зараз - це обережність, аби переконатися, що ми добре готові для відповіді на випадок, якщо якась група дійсно спробує знову здійснити збройний напад на Капітолій".