Словаччина вибачилася перед Україною за жарт про обіцяне Росії Закарпаття

Підпис до фото, Закарпаття межує одразу з чотирма країнами ЄС

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився за невдалий жарт прем'єр-міністра країни про Закарпаття.

Під час одного з нещодавніх радіоефірів словацький прем'єр Ігор Матович у відповідь на запитання, що його країна пообіцяла росіянам за надання вакцини від коронавірусу, відповів: "Закарпатську Україну".

Втім, Матович одразу ж намагався виправити ситуацію. "Я їм нічого не обіцяв, вони нічого від мене не хотіли", - заявив прем'єр Словаччини.

Тепер очільник словацького МЗС Іван Корчок оприлюднив вибачення за слова прем'єра своєї країни.

"Сьогодні я спілкувався зі своїм українським партнером, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Я вибачився перед ним за недоречні заяви прем'єр-міністра Словацької Республіки Ігоря Матовича на адресу України. Мені тим більше шкода, що буквально кілька днів тому ми в Києві надзвичайно добре поговорили про те, як далі розвивати наші відносини", - написав Корчок у своєму фейсбуці.

Невдалий жарт прем'єра Словаччини викликав хвилю обурення в Україні - зокрема з боку українського МЗС.

"Своїми некоректними висловлюваннями словацький прем'єр псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною, - заявив очільник відомства Дмитро Кулеба - Нехай обміняє [російську вакцину - Ред.] на кілька регіонів Словаччини".

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Такою ж була реакція Віктора Балоги, якого вважають одним із найвпливовіших політиків Закарпаття.

"В цивілізованому світі такі висловлювання неприпустимі, тим більше для посадовця такого рівня. Наші дипломати мають, як мінімум, довести цю ситуацію до публічних вибачень пана Матовича", - заявив пан Балога.

"Ані Закарпаття, ані будь-який інший регіон України не можуть бути темою для подібних висловлювань та спекуляцій. Наші європейські сусіди мають поважати наш суверенітет та незалежність, так само, як ми поважаємо їх".

Українське МЗС зрештою запросило тимчасового повіреного у справах Словацької Республіки в Україні Матуша Корбу і висловило протест через некоректні висловлювання. Там також вимагали вибачень від словацького прем'єра.

"Особливо образливими для українського народу звучать такі "жарти" в нинішніх умовах російської агресії та окупації Росією Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, а також частини українського Донбасу", - наголошували в МЗС.

Закарпаття у міжвоєнний період в ХХ столітті входило до складу Чехословаччини.

На початку тижня стало відомо, що Словаччина закупить в Росії 2 млн доз вакцини від коронавірусу "Спутник V".

До цього серед країн ЄС російську вакцину використовувала Угорщина.

Крім того, президент Чехії Мілош Земан наприкінці лютого заявляв, що російський президент Володимир Путін пообіцяв допомогти із вакциною "Спутник V".

Наразі ця вакцина не має сертифікації у Європейському Союзі.