Шмигаль анонсував жорсткий локдаун через нову хвилю коронавірусу

Автор фото, Unian

В Україні розпочалася третя хвиля коронавірусу, яка може призвести до нового локдауну. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відповідаючи на запитання про збільшення кількості виявлених випадків Covid-19.

"Це дуже хвилююче запитання, ми бачимо зростання кількості хворих щодня. На жаль, треба констатувати, що в Україні розпочалася третя хвиля епідемії. Це цифри і статистика, яку ми бачимо і яку не можна протрактувати якось по-іншому", - заявив пан Шмигаль.

Він нагадав, що низка українських областей уже перебувають в червоній або помаранчевій зоні. І якщо ситуація розгортатиметься в негативному напрямку, то вірогідно доведеться запроваджувати жорсткий карантин по всій Україні.

"Якщо більша частина областей будуть в червоній зоні, то скоріш за все доведеться повертатися до тієї моделі локдауну, який Україна вже проходила. Дуже не хотілося б цього робити, тому треба ще раз звернутися до свідомості громадян і сказати: коронавірус нікуди не подівся".

За словами прем'єра, процес вакцинації у світі лише розпочинається і триватиме щонайменше два роки і увесь цей час доведеться й надалі дотримуватися правил запобігання поширення захворювання: носити маски, дотримуватися соціальної дистанції тощо.

"Не треба мати ілюзій [що пандемія скоро завершиться - Ред.]. Можливо, буде і четверта, і п'ята хвиля", - застеріг Шмигаль.

Автор фото, Unian

Наразі в Україні продовжує діяти так званий адаптивний карантин. Регіони поділили на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зони, у яких карантинні обмеження залежать від епідемічної ситуації.

До "червоної" зони наразі віднесені Івано-Франківська, Чернівецька та Житомирська область.

У "помаранчевій" перебувають Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська та Тернопільська області.

Від початку пандемії в Україні загалом виявили уже у 1 374 762 випадки коронавірусу. З них 1 186 873 пацієнтів одужали, 26 591 - померли від ускладнень Covid-19.