Меган Маркл звинуватила королівську родину у брехливих нападках

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За словами представника герцогині Сассекської, вона засмучена звинуваченнями у булінгу своїх помічників у той час, коли вона ще жила у Кенгсінгтонском палаці. І не збирається мовчати.

Історію про те, як Меган імовірно змусила піти з роботи двох своїх особистих помічників і заподіяла моральну травму третьому, надрукувала газета Times. Стаття посилається на електронне повідомлення з подробицями конфлікту й іменами учасників.

Букінгемський палац, який відповідає за прийом людей на королівську службу, заявив, що надзвичайно стурбований звинуваченнями герцогині Сассекської у знущаннях з персоналу й уважно вивчить їх.

Букінгемський палац ніколи не терпів і не потерпить цькування й харасменту на робочому місці, йдеться у заяві.

Публікація відбулася напередодні виходу в ефір інтерв'ю Меган і принца Гаррі з Опрою Вінфрі.

Як повідомляє представник герцогині, це була чергова особиста атака на неї.

Меган проживала у палаці майже рік після того, як у травні 2018 роки вийшла заміж за принца Гаррі. Зі статті випливає, що скарга на герцогиню надійшла у жовтні 2018 року.

Герцогиня заявила, що вона й принц Гаррі не збираються мовчати, якщо Букінгемський палац поширюватиме неправдиву інформацію про неї.

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"Герцогиня засмучена цим останнім особистим нападом на неї ще й тому, що сама була жертвою знущань і цілком підтримує тих, хто пережив схожий біль і травму", - йдеться в заяві її особистого представника.

"Вона має намір і далі докладати зусиль, щоби у світі панувало співчуття, і буде намагатися бути прикладом у тому, як вчиняти правильно і робити хороші справи".

В інтерв'ю з Опрі Вінфрі, повну версію якого опублікують у США 7 березня, Гаррі та Меган детально описують період свого життя як чинних членів королівської родини до того, як вони офіційно склали свої королівські обов'язки у березні минулого року.

У 30-секундному тизері до інтерв'ю Вінфрі запитує герцогиню: "Як ви ставитесь до того, що королівська родина почує ваші слова?"

Меган відповідає: "Я не знаю, як вони могли очікувати, що будемо мовчати у той час, як вони продовжують поширювати фальшиві звинувачення".

Максимальна напруга

Коментар Джонні Даймонда, кореспондента BBC у справах королівської сім'ї

Поки що все сходяться лише в одному: наразі вся увага буде зосереджена на інтерв'ю, яке Меган дала Опрі Вінфрі.

Персонал Букінгемського палацу давно вже хотів розповісти історію зі своєї точки зору. Дехто зі співробітників переконані, що вони з усіх сил намагалися допомогти Меган після весілля, але з ними обійшлися досить грубо, а пізніше й взагалі звільнили як непотрібних людей.

Ця історія повинна була рано чи пізно наздогнати герцогиню і герцога Сассекських. Сторона Меган не намагається заперечити існування або зміст цього електронного послання, а воно містить досить серйозні обвинувачення.

Лист підтверджує чутки і домисли, які ширяли навколо герцогині, коли за кілька місяців після весілля одразу кілька людей з обслуги пішли з роботи.

Але прихильники Меган не мають наміру здавати позиції. Вони стверджують, що люди, імена яких називають у повідомленні в Times, нічого не знали про скаргу і вона ніколи не набула форми офіційного документа.

Втім, хоч би де ховалася правда, напруга і розголос напередодні виходу в ефір інтерв'ю зросли до межі.

Принц Гаррі раніше заявляв, що рішення скласти з себе королівські повноваження було продиктовано необхідністю захистити себе і свою родину від преси.

У лютому Букінгемський палац оголосив, що пара не повернеться до виконання своїх церемоніальних обов'язків.

Автор фото, HARPO PRODUCTIONS / JOE PUGLIESE Підпис до фото, Інтерв'ю Опри Вінфрі з герцогом і герцогинею Сассекськими вийде в ефір у США в неділю

Двогодинне інтерв'ю Меган і принца Гаррі вийде в ефір в США на каналі CBS в неділю ввечері 7 березня і у Британії о 9 вечора в понеділок 8 березня на каналі ITV.

В анонсі CBS йдеться, що в інтерв'ю Меган розповість про свій шлюб, про те, як вона увійшла в королівську сім'ю, про материнство і те, як їй живеться під таким сильним громадським тиском.

Потім до неї приєднається принц Гаррі, і вже разом вони розкажуть, як минулого року ухвалили рішення переїхати до США і про свої подальші плани.

У частині інтерв'ю, опублікованій раніше, герцог Сассекський проводить паралелі між ставленням з боку королівської сім'ї й суспільства до його матері, принцеси Діани, і Меган.

За словами Гаррі, доки вони не вирішили скласти з себе повноваження високопоставлених членів королівської родини, він побоювався, що історія може повторитися.

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