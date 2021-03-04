Моряки врятували котів з судна після катастрофи
Моряки ВМС Таїланду врятували чотирьох рудих котів, яких залишили на човні під час пожежі в Андаманському морі.
Після евакуації людей рятувальники повернулися на судно, щоб перевірити, чи не було розливу нафти. І знайшли кілька забутих "членів екіпажу".
Один з матросів підплив до перевернутого човна, посадив котів собі на спину і переправив їх у безпечне місце.
Як повідомляють, тварини не постраждали і почуваються добре. Їх наразі розмістили на командному пункті, написало агентство Reuters.
У вівторок рибальське судно Phamonsin Nava загорілося неподалік острова Ко Аданг.
Всі вісім членів екіпажу стрибнули у море, їх врятувало інше рибальське судно, що проходило повз, повідомила тайська газета The Nation.
На місце викликали ВМС. Під час огляду моряки побачили на перевернутому судні котів - перелякані тварини збилися докупи на дерев'яній балці.
"Через камеру мобільного я "наблизив" човен і побачив котів, що витягнули голови", - розповів Вічіта Пукділон з підрозділу повітряної та берегової оборони військово-морського флоту Таїланду.
У середу допис у Facebook про щасливий порятунок хвостатих отримав понад 2500 схвальних коментарів.