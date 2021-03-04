Моряки врятували котів з судна після катастрофи

Автор фото, Reuters

Моряки ВМС Таїланду врятували чотирьох рудих котів, яких залишили на човні під час пожежі в Андаманському морі.

Після евакуації людей рятувальники повернулися на судно, щоб перевірити, чи не було розливу нафти. І знайшли кілька забутих "членів екіпажу".

Один з матросів підплив до перевернутого човна, посадив котів собі на спину і переправив їх у безпечне місце.

Як повідомляють, тварини не постраждали і почуваються добре. Їх наразі розмістили на командному пункті, написало агентство Reuters.

У вівторок рибальське судно Phamonsin Nava загорілося неподалік острова Ко Аданг.

Всі вісім членів екіпажу стрибнули у море, їх врятувало інше рибальське судно, що проходило повз, повідомила тайська газета The Nation.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Перелякані тварини дуже чекали на порятунок

На місце викликали ВМС. Під час огляду моряки побачили на перевернутому судні котів - перелякані тварини збилися докупи на дерев'яній балці.

"Через камеру мобільного я "наблизив" човен і побачив котів, що витягнули голови", - розповів Вічіта Пукділон з підрозділу повітряної та берегової оборони військово-морського флоту Таїланду.

У середу допис у Facebook про щасливий порятунок хвостатих отримав понад 2500 схвальних коментарів.