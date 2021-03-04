В Україні виявили заразніший "британський" штам коронавірусу. Є ще із зими

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Фахівці підтвердили наявність так званого британського штаму коронавірусу на території України. Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, йдеться про зразки вірусу, відібрані в Івано-Франківську близько двох тижнів тому.

"Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського сьогодні виявив два мутованих коронавіруси з генетичними характеристиками, які відповідають британському варіанту", - заявив Ляшко.

За його словами, одна із особливостей цього штаму - здатність швидше передаватися від людини до людини.

Саме циркуляцію британського варіанту вірусу Віктор Ляшко називає однією із можливих причин погіршення епідеміологічної ситуації в Західній Україні.

Даних про те, наскільки поширеним є цей штам в Україні, поки що немає. В сусідній Польщі, каже пан Ляшко, йдеться про цифру в близько 9% серед усіх досліджених мутацій. Тоді як в Данії та Португалії - 40-45% серед усіх штамів.

Про потенційну небезпеку нової мутації коронавірусу влада Великої Британії заявила у грудні минулого року. Тоді йшлося про те, що близько 70% нових заражень у Лондоні припадає саме на новий штам.

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Попередні дані свідчать, що ця мутація поширюється швидше за інші, але при цьому жодних доказів того, що вона є більш смертоносною або призводить до важчого протікання хвороби, наразі немає.

Так само немає підстав вважати, що наявні вакцини будуть неефективними проти цієї мутації. Усі провідні вакцини, зокрема і привезений в Україну аналог AstraZeneca, мають впоратися із новим типом вірусу.

Епідеміологічна ситуація в Україні останнім часом сильно погіршується, через що прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про початок третьої хвилі пандемії і не виключив запровадження нового жорсткого локдану.

Він нагадав, що низка українських областей уже перебувають в червоній або помаранчевій зоні. І якщо ситуація розгортатиметься в негативному напрямку, то вірогідно доведеться запроваджувати жорсткий карантин по всій Україні.

"Якщо більша частина областей будуть в червоній зоні, то скоріш за все доведеться повертатися до тієї моделі локдауну, який Україна вже проходила. Дуже не хотілося б цього робити, тому треба ще раз звернутися до свідомості громадян і сказати: коронавірус нікуди не подівся".