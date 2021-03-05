Українку посадили на 5,5 років за знущання з тварин. Що відомо про справу

Автор фото, Prana.108 / Instagram Підпис до фото, На сполох першими забили активісти: вони знайшли в соцмережах жінку, яка знімала знущання над тваринами на відео

Деякі деталі та зображення в цій історії можуть шокувати чутливих читачів.

Вільнянський районний суд Запорізької області засудив 25-річну жінку до 5 років і 6 місяців позбавлення волі через жорстоке поводження з тваринами та виготовлення порнографії.

Окрім неї, цим же вироком суд визнав винним 52-річного чоловіка, якого місцеві ЗМІ називають власником її помешкання. Його засудили на 4 роки тюрми з випробуванням строком 3 роки - за статтею про виготовлення і розповсюдження порнографічної продукції.

Що це за справа

Перші повідомлення про жінку, яка знущалася над тваринами, знімала це на відео і згодом викладала записи в соцмережі, з'явилися влітку минулого року.

Резонанс виник після публікації зоозахисниці Світлани Лаврикової, яка й розповіла про групу в соцмережі "Вконтакте", де публікуються такі відео.

За словами Лаврикової, невідома жінка на цих записах з-поміж іншого топчеться по тваринах - собаках, кішках та кроленятах - та душить їх на камеру. До того ж, намагалася на цьому заробляти - доступ до деяких відео був платним. Окрім фото й відео знущання з тварин, жінка викладала й власні оголені фото.

Частину цих знімків та відеозаписів досі можна знайти в мережі.

Автор фото, Скріншот зі сторінки Христини Степаненко

На інформацію Лаврикової спершу звернули увагу місцеві ЗМІ та активісти, які з'ясували, що її звуть Христина Степаненко, а згодом і правоохоронці.

5 серпня поліція Запорізької області провела обшук в помешканні жінки і виявила там фото- та відеоматеріали катування та вбивства тварин. В неї також вилучили комп'терну техніку та мобільні телефони, які містили великий архів порнографічних матеріалів.

При цьому затримувати жінку правоохоронці не стали - обмежилися допитом.

"Я постійно плакала"

Приблизно в той самий час фігурантку справи розшукали волонтери та зоозахисники, одному з яких вдалося записати із нею коротке інтерв'ю.

У мережі є відео, де вона не заперечує звинувачення на свою адресу, але каже, що робила все під тиском чоловіка, який надавав їй житло.

Також вона, стримуючи сльози, розповіла про свою нелегку долю - зокрема насильство з боку батьків.

"Я нічого не заперечую, таке дійсно було. У мене не було іншого вибору… З самого дитинства я пережила багато чого: було насилля з боку родичів, залишись шрами. Були руками, ногами, подовжувачами, різними важкими предметами. В мене немає житла, навіть батьки мене виписали, викинули просто на вулицю…", - розповідає жінка.

Автор фото, Скріншот зі сторінки Христини Степаненко

"Людина, власник будинку, запропонував мені заробляти таким чином… Я навіть не знала, що таке можна робити. Олександр пояснив, що є люди, які за це платять. Спершу я не хотіла, але він заблокував усі мої картки, телефон, він знає координати мого паспорту. І я змушена була повернутися до нього".

Жінка каже, що не отримувала від записів таких відео жодного задоволення, а робила все, що їй казали, бо відчувала безвихідь.

"Після кожної зйомки я постійно плакала. Він (власник будинку - Ред.) заспокоював, що це нормально, хоча я знала, що це не так. Я прошу в усіх пробачення. Я відчуваю свою провину".

Під час тієї розмови жінка пообіцяла співпрацювати зі слідством і чесно розповісти, "як все було".

Дві тисячі гривень за відео

Уже 11 серпня фігурантці справи оголосили підозру за статтями про жорстоке поводження з тваринами і виготовлення, збут та поширення порнографії.

За даними поліції, частину матеріалів жінка публікувала безкоштовно, але за деякі просила близько двох тисяч гривень.

Окрім того, кажуть правоохоронці, фігурантка також практикувала зйомку відео "під замовлення".

Автор фото, НАЦПОЛІЦІЯ

Її зрештою затримали.

Суд за цією справою тривав кілька місяців, суддя затвердив вирок на початку березня.

Жінці дали 5 з половиною років позбавлення волі. Чоловікові (ймовірно, власнику будинку, про якого вона розповідала) - 4 роки тюрми з випробуванням строком 3 роки.

Тварини в законі

Максимально можлива санкція за статтею про жорстоке поводження з тваринами в Україні передбачає покарання у вигляді до восьми років в'язниці.

Проте на практиці, жаліються зоозахисники, реальні терміни за подібними справами є рідкістю - хоча повідомлень про можливі порушення з різних регіонів надходить чимало.

Одна з найрезонансніших справ останніх років стосується відомого київського догхантера Олексія Святогора, який неодноразово публічно зізнавався у вбивстві бродячих собак.

Проте звинувачення йому висунули не за статтею про знущання з тварин, а за статтею про пропаганду культу насильства та жорстокості. В результаті, наприкінці січня 2021-го року суд виправдав Святогора.

Зоозахисники не приховували обурення: "Це скандал. Розум відмовляється сприйняти те, що нормальна людина винесла виправдувальний вирок убивці", - коментувала справу президентка Асоціації зоозахисників України Ася Серпінська.

Ще одна резонансна історія останніх місяців - закриття справи щодо ексдиректора Державного архіву Хмельницької області Володимира Байдича, який прив'язав свого пса до машини та протяг його більше кілометра. Правоохоронці, хоч і відкрили справу про знущання над тваринами, та у січні 2021-го року її закрили.

Таке рішення пояснили результатами експертизи, яка не виявила в собаки ознак каліцтва та ускладнення здоров'я.

Віцепрезидентка Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова нещодавно розповідала, що оцінити кількість реальних термінів за схожими звинуваченнями важко, проте вони точно є великою рідкістю.

"Я вивчала вироки судів за статтею 299 в усіх резонансних справах і жодного разу не бачила, щоби людині дали реальний термін відбування покарання у в'язниці. Так, засуджують людей, буває, навіть до 6-7 років, проте дають випробувальний термін. І якщо в цей термін вони не вчиняють інших злочинів, то їх не саджають до в'язниці [...] Я вважаю, що обмежувати таких людей від соціуму потрібно".