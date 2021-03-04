Росія свариться з Німеччиною - тепер через рахунки Russia Today

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Не хочеться", - заявила представниця російського МЗС Марія Захарова, перед тим попередивши про "жортску відповідь"

Москва обіцяє "жорсткі заходи" проти німецьких журналістів, які працюють в Росії, якщо Берлін не забезпечить нормальну роботу російських журналістів в Німеччині. Про це заявила представниця МЗС Росії Марія Захарова.

Вона повідомила, що 26 лютого німецький Commerzbank письмово повідомив про закриття рахунків та припиненні усіх фінансових операцій Russia Today та Ruptly (відеоагенція RT) в Німеччині з 31 травня цього року.

Вона уточнила, що банк пояснив рішення своїм правом "завершити співпрацю з клієнтом в односторонньому порядку без пояснення причини".

"З усією серйозністю закликаємо Берлін одуматися, забезпечити нормальне функціонування вказаних медіакомпаній, скасувати будь-які рестриктивні заходи, які ускладнюють роботу ЗМІ", - заявила Марія Захарова, попередивши про жорсткі заходи у відповідь.

"Щиро скажу: правда, не хочеться. Так давайте не будемо створювати прецедент і привід", - додала представниця МЗС.

У Russia Today також повідомили, що нинішні події - не перші ускладнення для цього каналу в Німеччині й не вперше проблеми стосуються саме фінансів.

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"Враховуючи, що Сommerzbank без пояснення причин закриває наші рахунки, а близько 20 німецьких та міжнародних фінансових інституцій відмовили нам у співпраці, у нас є причини припускати, що проти RT в Німеччині відбувається кампанія, яка, по суті, зводиться до фінансового ембарго", - цитує RT керівницю каналу в Німеччині Дінару Токтосунову.

2 березня США та ЄС одночасно запровадили санкції щодо російських топчиновників, яких підозрюють у причетності до переслідувань російського опозиціонера Олексія Навального. Після отруєння він лікувався саме у Німеччині, звідки повернувся до Росії 17 січня цього року.

Після отруєння Навального риторика німецьких політиків дещо змінилася. Як загалом щодо співпраці з Росією, так і окремих проєктів, таких, як "Північний потік-2".

Напередодні стало відомо, що німецькі спецслужби стежитимуть за праворадикальною партією "Альтернатива для Німеччини" (Alternative für Deutschland, AfD) через підозри в екстремізмі.

Цю політсилу вважають націоналістичною, антимігрантською та антиєвропейською, а також проросійською.

Вона виступає за тіснішу співпрацю з Москвою, скасування санкцій проти Кремля, а її представники регулярно відвідують Росію та анексований Крим.