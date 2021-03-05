"Мегагвинтівка Алігатор". Що відомо про нову українську зброю для армії

В'ячеслав Шрамович

BBC News Україна

Автор фото, "Армія Інформ" / Snipev

Українська армія взяла на озброєння "антиматеріальну" гвинтівку "Алігатор" для "роботи" по ворожій техніці, вогневим точкам супротивника та живій силі, що ховається за укріпленнями.

Що це за гвинтівки та як їх використовуватимуть на Донбасі.

"Антиматеріальна гвинтівка"

Автор фото, BARRETT.NET Підпис до фото, Американська "антиматеріальна" гвинтівка Barrett M107A1. Свого часу такого типу гвинтівки розробляли для війні в Іраку чи Афганісані

"Антиматеріальні гвинтівки" - це специфічний напрямок озброєнь, великокаліберні гвинтівки, цілями для яких є не так жива сила супротивника, як "матеріальні об'єкти": легкоброньована техніка, бензовози, укріплення, склади чи інші елементи фронтової інфраструктури.

Цим такі гвинтівки відрізняються від звичайних снайперських.

"Це не зовсім снайпінг, а щось середнє між крупнокаліберним кулеметом та "марксманом" (Піхотним снайпером. - Ред.)", - пояснює волонтер Олександр Карпюк (Serg Marco).

За його словами, таке озброєння використовується на Донбасі з початку війни.

"У 2014-2015 роках зі складів витягували старі ПТРД чи ПТРС і такими ж патронами 14,5 стріляли по техніці.

ПТРД - це "протитанкові однозарядні рушниці зразка 1941 року системи Дегтярьова", а ПТРС - "протитанкові самозарядні рушниці зразка 1941 р. системи Симонова".

Автор фото, Руслан Боровик Підпис до фото, Український боєць веде вогонь із протитанкової рушниці зразка 1940-х років у Донецькому аеропорту

Раніше їх можна було зустріти переважно у фільмах про Другу світову війну, однак на початку війни на Донбасі вони почали з'являтися на укріплених позиціях з обох боків, наприклад, у тому ж Донецькому аеропорту.

"Але старі радянські рушниці мають дуже низьку точність. Їхній контур ствола надто тонкий і влучити у ціль на відстані далі, ніж 500 метрів, було важко", - відзначає Serg Marco.

Прийнята ж на озброєння нова гвинтівка Alligator в цьому плані, за словами військових, і потужніша, і влучніша.

Alligator

Автор фото, Snipex Підпис до фото, "Алігатор" з оптикою, магазином та сошками

Гвинтівка Snipex Alligator - розробка харківських зброярів з "ХАДО-Холдингу". З 2014 року вони займаються виробництвом крупнокаліберної стрілецької зброї.

Всі деталі, включно зі стволом, за їхніми словами, українські.

Калібр - 14,5х114 мм. Такі патрони використовуються у крпунокаліберних кулеметах, наприклад, КПВТ, що стоять на бронетранспортерах.

Це робить "Алігатор" досить потужним вогневим засобом.

"Це надпотужний калібр, початкова швидкість кулі становить 980 м/с, ефективна дальність пострілу - до 2 км, а максимальна дальність польоту кулі - до 7 км. До речі, на відстані 1,5 км куля пробиває 10-мм броньову плиту", - йдеться в огляді гвинтівки від "Армії Інформ", який робили разом з Центральним науково-дослідним інститутом озброєння та військової техніки ЗСУ.

Автор фото, "Армія Інформ"

"Алігатор" не однозарядний, а має магазин на п'ять набоїв, що підвищує скорострільність (схожа однозарядна гвинтівка від "ХАДО" називається Snipex T-REX).

Serg Marco, який "волонтерить" для снайперів, також встиг випробувати нову гвинтівку на полігоні.

"Запам'яталась надзвичайно мала віддача. Не очікував, що так налаштують ДГК (Дулове гальмо-компенсатор. - Ред.)", - говорить про свої враження волонтер.

"Ще зазвичай на таких гвинтівках стоять "дубові" УСМ - ударно-спускові механізми, щоб не було випадкового пострілу. Тобто, стрілку потрібні значні зусилля, щоб вистрілити. Але на "Алігаторі" механізм м'який та контрольований, що досить зручно", - додає Serg Marco.

Водночас сама гвинтівка досить габаритна - її довжина 2 метри у зібраному стані, а вага - 25 кг.

"Це звичайна вага для такої гвинтівки. Треба розуміти, що це, насправді, не індивідуальна, а групова зброя, з якою мають працювати дві-три людини", - відзначає Serg Marco.

Автор фото, Serg Marco Підпис до фото, Довжина складеної гвинтівки - 2 метри

"Дві людини спокійно зможуть нести гвинтівку, глушник, боєприпаси та необхідне екіпірування для стрільби з позиції. Так само, як носять ДШК, інші кулемети і т.д." - додає волонтер.

Серед мінусів він пригадує конструктивні моменти, які впливали на невеликий перекіс патрону в момент стрільби: "Але цей недолік дуже легко виправити".

"Сама гвинтівка проста, її можна легко лагодити за потреби", - вважає Serg Marco.

"Для полегшення стрільби "Алігатор" комплектується сошками (підставка для вогнепальної зброї), які регулюються по висоті й мають три позиції фіксації. Для зручного транспортування зброї їх можна скласти. Крім цього, гвинтівка оснащена тактичною ручкою для перенесення. Підходить як для правші, так і для шульги", - додають в огляді "Армія Інформ".

На фронті

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Американський військовий з Barrett M107A1

Схожі "антиматеріальні гвинтівки" використовують всі сучасні армії.

У американських збройних силах, наприклад, є Barrett M107A1 (вона, щоправда, розрахована під менший калібр 12,7х99 мм). У 2017 році Білий дім дозволив продавати їх Україні, що стало знаковою подією до того, як мова зайшла про ракетні комплекси Javelin.

"Є азербайджанська гвинтівка IST-14,5 "Істіглал" (İstiqlal), яка конструктивно дуже схожа на "Алігатор" і перебуває на озброєнні армії Азербайджану", - нагадує Serg Marco.

Ця гвинтівка важча від "Алігатору" - 30 кг.

Автор фото, Міноборони Азербайджану Підпис до фото, Азербайджанська "антиматеріальна" гвинтівка İstiqlal

"Як показав недавній конфлікт у Карабаху, Азербайджан вміє воювати та знає, що таке сучасна зброя. "Істіглали" вони також використовували", - додає волонтер.

За його словами, в умовах позиційної війни "антиматеріальні гвинтівки" можуть бути дуже ефективними, - "коли вже немає дивізій і армія не наступає широким фронтом, а цілей небагато й вони за якимось укріпрайонами чи пересуваються у броньованій техніці".

"Поки пристрілюватися кулеметом - або тебе вже вирахують і "мінуснуть", або техніка просто поїде. А тут таким самим великим кулеметним патроном можна завдавати шкоди точково, точно і при цьому на великих дистанціях - бронебійними і запалювальними боєприпасами чи трасерами", - каже Serg Marco.

Автор фото, Serg Marco Підпис до фото, Для "Алігатора" можна використовувати всю номенклатуру боєприпасів крупнокаліберних кулеметів: бронебійні і запалювальні патрони та трасери

За його словами, на відстані півтора-два кілометри з "Алігатор" цілком може "прошивати" укріплення, що зроблені з мішків з піском чи колод.

На таких же відстанях гвинтівка може пробити бронебійними боєприпасами і бік БМП чи БТР (але не башту). Утім, це поки що в теорії.

Також серед цілей, проти яких можна використовувати "Алігатори": звичайна техніка та цистерни, антени і системи ПВО, радіолокаційні станції, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), пускові установки керованих ракет, склади та вогневі точки супротивника.

Розробники також працюють над оптичними прицілами для таких гвинтівок, які зможуть витримувати віддачу.