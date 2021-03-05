15-річна дівчина з Кривого Рогу створила "групу смерті" в Telegram на 500 людей

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Поліція викрила діяльність "групи смерті" в Telegram, яку створила 15-річна мешканка Кривого Рогу, яка збиралася накласти на себе руки та спонукала до цього інших.

Невдовзі після створення каналу 21 лютого у нього було вже 500 підписників, повідомляє поліція Дніпропетровської області.

За попередньою інформацією, дівчина планувала накласти на себе руки 4 березня.

Коли вона почала давати завдання учасникам групи, кількість підписників зменшилася до 13. Завдання полягали в тому, щоб учасники наносили собі тілесні ушкодження.

"Вони надсилали фото поранень, після чого отримували наступні інструкції. Таких завдань могло бути більш як п'ять в день", - повідомляє поліція.

Автор фото, npu.gov.ua

3 березня поліція та прокуратура з санкції суду провела обшук в помешканні дівчини, вилучила телефони, планшет та ноутбук.

Кримінальне провадження відкрили за статтею про доведення до самогубства.

Зараз слідчі намагаються встановити "куратора", під керівництвом якого могла бути створена група.

Поліція закликала батьків більше уваги приділяти дітям, цікавитися їхнім життям та інформувати про небезпеку в Інтернеті.

В останні місяці в Україні частіше стали повідомляти про випадки самогубств серед підлітків. Поліція підозрює, що це може відбуватися через соцмережі, у яких можуть пропагувати цю тему або давати небезпечні завдання дітям.