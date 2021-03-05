"Летючий" корабель сфотографували в Англії. Як таке можливо

Автор фото, DAVID MORRIS/APEX

Фото корабля, який, здається, висить в небі, вдалося зробити біля узбережжя Англії.

Девід Морріс сфотографував корабель, прогулюючись поблизу міста Фалмут (Корнуолл).

Метеоролог BBC Девід Брейн заявив, що "чудовий міраж" стає можливим через "особливі атмосферні умови, які заломлюють світло".

За його словами, ця оптична ілюзія звична для Арктики, але взимку у Великій Британії - трапляється "дуже рідко".

Морріс сказав, що був "приголомшений" знімком.

"Чудові міражі трапляються через погодні умови, відомі як інверсія температури, коли холодне повітря тримається близько до моря, а тепле повітря - над ним", - пояснює Девід Брейн.

"Оскільки холодне повітря щільніше за тепле, воно заломлює світло, тож в очах того, хто стоїть на березі, відстань, на якій насправді розміщений об'єкт, виглядає інакше", - додає метеоролог.

"Чудові міражі можуть створювати кілька різних типів зображень. На цьому здається, що далекий корабель плаває високо над своїм фактичним положенням, але іноді може стати видимим навіть об'єкт за горизонтом".