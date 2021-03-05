У Росії підліток зарубав всю родину сокирою. Спершу подумали на батька

Автор фото, INVESTIGATIVE COMITTEE OF RUSSIA

У російському Єкатеринбурзі затримали підлітка, якого підозрюють у вбивстві батьків і сестри. Він зізнався у вбивстві, заявили в четвер у Слідчому комітеті Росії. Спочатку поліція оголосила в розшук убитого батька юнака, а юнака вважали загиблим.

Батька переплутали з сином

2 березня пермські слідчі повідомили, що в приватному житловому будинку, розташованому в селищі Октябрьський Пермського краю, знайшли тіла 42-річної жінки, її 12-річної дочки та 16-річного сина, загиблих від "травм кримінального характеру".

У розшук оголосили 41-річного батька.

На наступний день стало відомо, що правоохоронці змінили орієнтування.

Слідчі виявили, що батько - Олексій Горбунов - серед убитих. Тож почали шукати його 16-річного сина. Цю плутанину вони пояснили тим, що у чоловічого тіла були спотворені обличчя і голова.

Увечері в середу СКР повідомив, що підозрюваний у вбивстві молодик затриманий в Єкатеринбурзі - це за 200 кілометрів від Октябрьського.

"Мотивом злочину назвав сімейні конфлікти"

У четвер слідство заявило, що юнак зізнався у вбивстві своєї сім'ї. Зараз невідомо, чи є у підлітка адвокат і яку позицію займе захист.

За версією СКР, юнак зарубав членів своєї сім'ї сокирою. Після цього він поїхав на таксі.

"Молода людина завдала численні удари сокирою своїй матері, після цього аналогічним способом скоїв убивство батька і малолітньої сестри, - йдеться в пресрелізі. - Від отриманих рубаних ран потерпілі померли на місці події. Знаряддя злочину вилучені слідством".

5 березня суд розгляне клопотання слідства про арешт підлітка.

Раніше в СКР повідомляли, що за перші дві доби допитали 175 свідків, у тому числі родичів загиблих, однокласників дітей, вчителів, знайомих, а також колег по роботі і жителів довколишніх будинків.

"Сім'я благополучна, повна, забезпечена, на обліку не стояли. Батьки працюють, без шкідливих звичок. Мати - в лікарні медсестра, батько - вахтовим методом електрозварник", - розповіли Пермському виданню 59.ru в місцевій комісії у справах неповнолітніх.

Сам підліток, який зізнався у вбивстві, як розповіла виданню знайома родини, добре вчився і допомагав батькам.

Влада розшукує родичів підлітка, щоб вони могли оформити над ним опікунство і представляти його інтереси.