Верховна Рада заборонила пластикові пакети. Як це працюватиме

40 хвилин(и) тому

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Верховна Рада практично повністю заборонила розповсюдження пластикових пакетів в Україні.

За такий законопроєкт парламент проголосував майже конституційною більшістю голосів - 297 "за".

Під заборону потрапили тонкі, надтонкі та оксорозкладні пластикові пакети.

Розповсюджувати їх не можна буде в закладах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг. Причому і платно, і безплатно.

Використовувати можна буде біорозкладні пластикові пакети.

Чи є винятки

Виняток для зазначених закладів (окрім біорозкладних) лише один - йдеться про надтонкі пластикові пакети шириною до 225 мм, глибиною до 345 мм, довжиною до 450 мм.

Але лише якщо їх використовують як первинну упаковку для пакування чи транспортування свіжої риби, м'яса та продуктів із них, сипучих продуктів та льоду.

В усіх інших випадках пластикові пакети слід вилучити.

Ультратонкі пакети також можна продавати. Але ціни на них не можуть бути нижчими за мінімальні, встановлені Кабміном. Уряд їх має встановти на такому рівні, щоб стимулювати не використовувати.

На кожному пластиковому пакеті має бути маркування. Заборонено маркувати пластикові пакети словами "біо", "біопакет", "біорозкладний", якщо вони не відповідають необхідним вимогам.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Ультратонкі пакети дозволять продавати клієнтам для транспортування м'яса і риби

Що таке біорозкладні пакети

Це пластиковий пакет, що розкладається за участю мікроорганізмів на елементи природного походження.

Такі пакети мають відповідати національним або європейським стандартам щодо утилізації - шляхом компостування або біорозкладання.

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Коли закон запрацює

Якщо президент підпише закон, він набуде чинності з наступного дня після публікації.

Але більшість статей закону почнуть працювати за шість місяців, а заборона на розпосюдження пакетів і покарання за це почне діяти за дев'ять місяців з моменту публікації закону.

Яке покарання

На порушників черкають штрафи.

Якщо заклади торгівлі, харчування та послуг упіймали на платному чи безоплатному розповсюдженні пластикових пакетів, їм доведеться заплатити від 8,5 тис. до 17 тис. гривень. За повторне порушення протягом трьох місяців - від 17 тис. до 34 тис. гривень.

Якщо ж на безплатному розповсюдженні пластикових пакетів упіймають інший суб'єкт господарювання, штраф буде від 1,7 тис. до 3,4 тис. гривень.

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Навіщо це все

Закон має на меті покращити екологічну ситуацію і наблизити Україну до європейських стандартів, йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

"Щороку кожен українець використовує близько 500 поліетиленових пакетів, у ЄС цей показник наближається в середньому до 90 пакетів", - йдеться в документі.

При цьому лише 6% цих пакетів віддають на переробку, решту просто викидають.

Автори закону посилаються на досвід ЄС, де відмовляються від пластикових пакетів, стимулюють до переробки та просувають біорозкладні пакети.

"В Україні є потужності для виробництва біорозкладних пакетів, але на них поки що немає попиту. Встановлення заборони на розповсюдження звичайних пластикових пакетів, окрім надзвичайно позитивного впливу на стан довкілля, буде стимулювати попит на виробництво біорозкладних пакетів, що здешевить їх для споживача", - йдеться в пояснювальній записці.