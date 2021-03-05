Папа Римський прибув до Іраку. Чому цей ризикований візит справді історичний

Автор фото, Reuters

Папа Римський Франциск у п'ятницю прилетів до Іраку. Це перший в історії папський візит в цю країну та перша міжнародна поїздка понтифіка з початку пандемії коронавірусу.

Коронавірус та питання безпеки зробили поїздку надзвичайно ризикованою, але 84-річний папа Франциск наполіг, що це його "обов'язок".

Він спробує підтримати місцеву християнську громаду, яка стає все меншою, та сприяти розвитку міжрелігійному діалогу, зустрівшись з найшанованішим шиїтським священнослужителем Іраку - Алі Сістані.

Папа також проведе месу на стадіоні в Ербілі.

Щоб забезпечити безпеку понтифіка, мобілізували близько 10 тис. іракських правоохоронців, також вводиться цілодобова комендантська година, щоб обмежити поширення Covid.

В літаку Папа сказав, що радий знову подорожувати, додавши: "Це символічна поїздка, і це обов'язок перед країною, яка зазнала стільки страждань протягом багатьох років".

Раніше він говорив, що іракських християн не можна "підвести вдруге", після того, як Папа Римський Іван Павло II відмовився від поїздки в 1999 році, коли припинилися переговори з урядом тодішнього президента Саддама Хуссейна.

За два десятиліття з того часу одна з найдавніших християнських громад у світі скоротилася з 1,4 мільйона до 250 тис. - це менше ніж 1% населення країни.

Багато хто втік за кордон, щоб уникнути насильства, яке охопило країну після вторгнення військових сил під керівництвом США в 2003 році та падіння режиму Саддама.

Автор фото, EPA

Десятки тисяч християн також втратили домівки, коли бойовики "Ісламської держави" (ІД) захопили північ Іраку в 2014 році, знищуючи їхні історичні церкви, захоплюючи майно та даючи вибір - заплатити, навернутись в мусульманство, втекти або померти.

Звертаючись до іракського народу у відеозверненні напередодні своєї поїздки, Папа Римський Франциск заявив, що "приходить як прочанин, як прочанин у каятті, щоб попросити у Господа прощення і примирення після багатьох років війни та тероризму".

Що Папа робитиме в Іраку?

Через коронавірус Папа матиме обмежений доступ до громадськості, повідомляє кореспондент ВВС.

Понтифік отримав дві дози вакцини BioNTech/Pfizer, його оточення також вже вакциноване, але є побоювання, що поїздка може спровокувати суперпоширення вірусу через скупчення великої кількості вірян.

Прем'єр-міністр та президент Іраку мають зустрітися з Папою Римським в аеропорту. Франциск також зустрінеться з єпископами та іншим духовенством у сирійській католицькій церкві, де у 2010 році 52 християн та представників поліції вбили під час нападу джихадистів.

У суботу Папа відлетить на південь до священного для шиїтів міста Наджаф, де відвідає великого аятолу Алі Сістані. Цей 90-річний священнослужитель - духовний лідер для мільйонів шиїтів в Іраку та інших країнах.

Потім Папа Франциск відвідає міжрелігійну зустріч на старовинному місці Ур, яке традиційно вважається батьківщиною пророка Авраама.

У неділю Папа поїде до північного міста Мосул. Він виголосить молитву на Церковній площі за жертв війни з ІД, в результаті якої загинули десятки тисяч мирних жителів.

Того ж дня він відслужить месу на стадіоні в Ербілі, де планується присутність тисяч вірян.