США запровадили санкції проти Коломойського

Автор фото, УНІАН

Сполучені Штати запровадили санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського та його найближчих родичів.

Про це йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, яку цитує посольство США в Україні.

Окрім самого Ігоря Коломойського до санкційного списку потрапили члени найближчої родини - його дружина Ірина Коломойська, його дочка Анжеліка Коломойська та його син Ізраїль Цві Коломойський.

"Цей крок робить Ігоря Коломойського та кожного з цих його найближчих родичів неприйнятними для в'їзду до США", - йдеться в заяві Блінкена.

Відповідно до заяви, перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації України з 2014 по 2015 рік, Коломойський "брав участь у корупційних діяннях, що підривали верховенство права і довіру української громадськості до демократичних інститутів і процесів урядування, включаючи використання свого політичного впливу та офіційної влади для особистої вигоди".

Автор фото, Посольство США в Україні

"Хоча нинішнє визначення базується на діях у час його перебування на посаді, я також хочу висловити занепокоєння поточними регулярними спробами Коломойського підірвати демократичні процеси й інституції в Україні, що становить серйозну загрозу для її майбутнього", - йдеться в заяві Блінкена.

Там переконані, що це рішення підтверджує прагнення США підтримувати реформи політичного, економічного та судового секторів, які є ключовими для євроатлантичного шляху України.

"США продовжують підтримувати всіх українців, чия робота рухає реформи вперед. Державний департамент і надалі використовуватиме подібні повноваження й інструменти, щоб сприяти відповідальності корумпованих суб'єктів у цьому регіоні та в усьому світі", - заявляють у Вашингтоні.

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Звинувачення щодо нерухомості Коломойського у США

У грудні 2020 року агентство Reuters повідомляло, що американські правоохоронні органи підозрюють Коломойського та його партнера, українського бізнесмена Геннадія Боголюбова в нецільовому використанні коштів ПриватБанку на придбання нерухомості в Огайо.

Перед цим аналогічні звинувачення Коломойському висували через придбання нерухомості в Кентуккі та Техасі. Бізнесмен усе заперечував.

Прокурори США підозрювали, що у період 2008-2016 років Коломойський та Боголюбов у шахрайський спосіб отримали позики і відмивали їх через рахунки підставної компанії. Після цього кошти переправляли до США.

Загалом Міністерство юстиції США оцінювало вартість придбаної бізнесменами нерухомості в Кентуккі, Огайо та Техасі у 60 мільйонів доларів.

Хто такий Ігор Коломойський?

Ігор Коломойський - один з найбагатших українців, який має активи в сфері енергетики, авіаперевезень, медіа та сталеваріння.

Він також був власником найбільшого банку України - ПриватБанку, який держава націоналізувала в 2016 році. Банк мав величезні борги у понад 100 мільярдів гривень.

2 березня 2014 — 24 березня 2015 Коломойський очолював Дніпропетровську облдержадміністрацію.

На його телеканалі "1+1" довгий час працював нинішній президент України Володимир Зеленський. А адвокат Коломойського Андрій Богдан був першим головою Офісу новообраного президента Зеленського.

Зараз Коломойський живе в Ізраїлі.

У січні 2021 року США запровадили санкції також щодо провладного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського, якого ЗМІ вважають близьким до Коломойського.

Все через "пов'язану з Росією мережу дезінформації", яка мала на меті вплинути на вибори у Сполучених Штатах, пояснюють у Держдепі.