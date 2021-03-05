Марсохід Perseverance вперше проїхався по Марсу

Джонатан Амос

Науковий кореспондент ВВС

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH Підпис до фото, Сліди в пилу: Наступного марсіанського року ровер, мабуть, подолає близько 15 км

Марсохід американського космічного агентства (NASA) Perseverance вперше спробував проїхатися поверхнею Марсу.

Зображення, які отримали на Землі у п'ятницю, свідчать про те, що екскурсія була короткою.

Минуло два тижні з часу висадки марсохода, який важить тонну, на Червоній планеті.

Цей час інженери витратили на введення в експлуатацію машини та багатьох її систем, зокрема різні інструменти та роботизовану руку.

Місія марсохода Perseverance полягає в дослідженні майже екваторіального кратера під назвою Єзеро, для пошуку доказів минулого життя.

Для цього він подолає близько 15 км протягом наступного марсіанського року, що відповідає приблизно двом рокам на Землі.

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH Підпис до фото, У марсохода міцніші колеса, аніж у його попередників

Вчені хочуть отримати низку цікавих гірських порід з кратера, які можуть містити інформацію про давню біологічну активність.

Серед них є те, що на супутникових знімках виглядає дельтою — структурою, утвореною з мулу та піску, намитих річкою, коли вона потрапила у ширшу водойму. У випадку з Єзеро, ця ширша водойма, швидше за все, була озером, яке існувало мільярди років тому.

Але перш ніж Perseverance зможе приступити до цієї роботи, він має провести експеримент - політати на невеликому вертольоті, привезеному з Землі. Зараз він прикріплений до дна марсохода.

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH Підпис до фото, Камера, яка прикріплена низько, робить фото, щоби виявити потенційну небезпеку для руху

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH

Perseverance прибув на Марс 18 лютого після майже семи місяців польоту з Землі.

Відтоді він надіслав кілька дивовижних зображень зі свого місця посадки.

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