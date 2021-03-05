Марсохід Perseverance вперше проїхався по Марсу
- Джонатан Амос
- Науковий кореспондент ВВС
Марсохід американського космічного агентства (NASA) Perseverance вперше спробував проїхатися поверхнею Марсу.
Зображення, які отримали на Землі у п'ятницю, свідчать про те, що екскурсія була короткою.
Минуло два тижні з часу висадки марсохода, який важить тонну, на Червоній планеті.
Цей час інженери витратили на введення в експлуатацію машини та багатьох її систем, зокрема різні інструменти та роботизовану руку.
Місія марсохода Perseverance полягає в дослідженні майже екваторіального кратера під назвою Єзеро, для пошуку доказів минулого життя.
Для цього він подолає близько 15 км протягом наступного марсіанського року, що відповідає приблизно двом рокам на Землі.
Вчені хочуть отримати низку цікавих гірських порід з кратера, які можуть містити інформацію про давню біологічну активність.
Серед них є те, що на супутникових знімках виглядає дельтою — структурою, утвореною з мулу та піску, намитих річкою, коли вона потрапила у ширшу водойму. У випадку з Єзеро, ця ширша водойма, швидше за все, була озером, яке існувало мільярди років тому.
Але перш ніж Perseverance зможе приступити до цієї роботи, він має провести експеримент - політати на невеликому вертольоті, привезеному з Землі. Зараз він прикріплений до дна марсохода.
Perseverance прибув на Марс 18 лютого після майже семи місяців польоту з Землі.
Відтоді він надіслав кілька дивовижних зображень зі свого місця посадки.
Право власності на всі фотографії належать Nasa/JPL-Caltech.