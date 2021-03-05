Фільм "Невдалий секс, або Божевільне порно" отримав головний приз Берлінале

Автор фото, GHETIE SILVIU Підпис до фото, Катя Паскаріу в ролі вчительки-невдахи Емі у румунському фільмі "Невдалий секс, або Божевільне порно"

Головний приз 71-го Берлінського міжнародного кінофестивалю за найкращий фільм отримала стрічка румунського режисера Раду Жуде "Невдалий секс, або Божевільне порно" (Bad Luck Banging or Loony Porn).

Цього року фестиваль проходив онлайн з 1 по 5 березня. Урочисті церемонії вручення призів та покази для глядачів відбудуться вже того, як знімуть обмеження у червні.

Початок картини "Невдалий секс, або Божевільне порно" абсолютно приголомшливий, пише оглядач ВВС з питань культури Олександр Кан.

На екрані розгортається абсолютно відверта, знята крупним планом, з найдрібнішими деталями і відповідним діалогом сексуальна сцена.

Далі пів години глядач спостерігає за молодою жінкою, яка нервово крокує вулицями Бухаресту. Вона у масці від коронавірусу, так само як й інші перехожі. Місто переповнене людьми, машинами, нескінченними магазинами, перукарнями, пунктами обміну валюти, майстернями з ремонту телефонів, продавцями морозива і квітів.

І звуками — десь лунає попмелодія, автомобілі безперервно сигналять, діти кричать і галасують, продавець лотерейних квитків голосно закликає до себе покупців через мегафон.

Глядач занурюється в цю яскраву, строкату, приголомшливу та сліпучу какофонію звуків і фарб. Занурюється настільки, що насилу розуміє з уривків телефонних розмов і напружених зустрічей, які веде жінка, суть того, що відбувається — причину її майже істеричного стану.

Вона вчителька історії в одній з кращих шкіл Бухареста. І з нею сталася біда. Разом з чоловіком, бажаючи підігріти і посилити своє сексуальне життя, вони зняли свій відвертий та нестримний домашній секс на відео, завантажили його на комп'ютер і забули про це.

Комп'ютер зламався, чоловік відніс його в ремонт, і майстер, побачивши в комп'ютерних файлах збудливу "полуничку", виклав її в інтернет. Відео миттєво поширилося, його побачили всі знайомі нещасної вчительки, в тому числі директор школи, її учні та їхні батьки. І тепер її чекає ганьба — батьківський комітет буде вирішувати, чи може така "розпусниця" і далі вчити їхніх дітей.

Автор фото, GHETIE SILVIU Підпис до фото, Розгляд поведінки "розпусної" вчительки батьківським комітетом перетворюється на абсурдне судилище

"Тема мого фільму — непристойність. Глядач постійно порівнює так звану непристойність банального аматорського порно з непристойністю навколо нас і непристойністю недавньої історії, сліди якої присутні у всьому нашому житті", - каже про свою картину Раду Жуде.

Попри всю серйозність порушеної у фільмі теми, він знятий у формі бурлеску, неймовірно смішної, абсурдистської комедії, додає Олександр Кан.

Хто ще отримав "ведмедя"

Другу за значущістю нагороду Берлінале-2021 - "Срібного ведмедя" отримав японський фільм "Колесо удачі і фантазії" режисера Рюсуке Хаматучі.

А приз за кращу режисуру дістався угорцю-дебютанту Денешу Надю за пронизливу картину "Природне світло" про події Другої світової війни.

Ще одна нагорода дісталася стрічці "Містер Бахман і його клас" німецької режисерки Марії Шпет.

Берлінале - щорічний міжнародний кінофестиваль, який з 1951 року проходить в Берліні. Головна нагорода фестивалю - "Золотий ведмідь".