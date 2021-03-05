Помічниця голови ЦВК звільнилась через пост про вібратор

Автор фото, BAD MAMA / FACEBOOK

Помічниця голови ЦВК Анжела Єременко написала заяву про звільнення. Усе через пост про вібратор, який вона нещодавно оприлюднила у Facebook.

Публікація викликала хвилю обурення з боку частини інтернет-користувачів, після якої Єременко й вирішила звільнитися.

Інші вказують на високі професійні навички жінки й захищають її.

З чого все почалося

28 лютого Єременко розповіла історію про те, як на День закоханих отримала в подарунок від свого хлопця вібратор.

Каже, що таким подарунком була дуже задоволена, проте незабаром з'ясувалося, що він несправний.

"Сатісфаєр видав дві вібрації, підморгнув червоним маячком і більше не подавав ознак життя. Сказати, що він зіпсував наш перший раз із ним - нічого не сказати. Ну, розряджений, подумала я, і відправила його на зарядку. Але і вона його не оживила", - розповідає Єременко.

Зрештою вібратор довелося віднести у сервісний центр, де він перебуває й досі.

"Мораль історії така: купуйте вібратори в нормальних магазинах, інакше оргазмів вам не побачити, як і мені", - написала Єременко.

Реакція

У коментарі до цієї публікації прийшли люди, яким пост Єременко дуже не сподобався.

"Радниця голови ЦВК навіть гадки не має, наскільки вона примітивна. Якби в нормальній країні якась чиновниця дозволила б собі хоча б частку таких висловлювань, наступного дня її б уже звільнили", - пише один із користувачів.

"Ви серйозно? Радник ЦВК? Понабирали за оголошенням. Може, вам варто змінити роботу, поки не змусили змінити?" - коментує інший.

"Невже це реальність, в якій ми живемо? Ніби про зубну щітку пише. Якби моїй жінці був потрібен вібратор, я би впав у депресію. Чи хлопчина вигаданий?" - цікавиться ще один дописувач.

"Дівчинка, а, може, ти собі нормального мужика знайдеш?", - іще один приклад негативної реакції на історію Єременко.

Автор фото, BAD MAMA / FACEBOOK

Втім, чимало коментаторів під публікацією, навпаки, висловлювали їй свою підтримку.

"Писати про вібратори - це нормально. Усі, хто думає інакше - прокиньтесь, вже не Середньовіччя", - пише користувач Андрій Литвиненко.

"Почитав на свою голову коментарі. Скільки ж в нас людей, м'яко кажучи, агресивних консерваторів. Людина пише про своє особисте життя у своєму особистому блозі, а її за це гноблять. Яка вам різниця, чим і як займається людина в своїй особистій сфері. Ви, блін, дикі?" - обурюється Олександр Луста.

Хтось, як Віктор Гнатюк, не прогавив можливості пожартувати над темою про несправний вібратор: "Ви пережили страшні часи і понесли несамовито тяжкі втрати. Ми як народ України дико вболіваємо за ваше інтимне життя. Надіємося, це дуже прикрий інцидент не стане причиною зниження вашої працездатності як радникині голови ЦВК".

Речник попередньої керівниці ЦВК Тетяни Сліпачук Олександр Остапа назвав цю історію "совковим хейтом". І додав, що Анжела Єременко у професійному плані вивела комунікації ЦВК "на принципово інший рівень".

Звільнення

Зрештою Анжела Єременко оприлюднила ще один пост, в якому розповіла, що написала заяву на звільнення.

Каже, можливість бути відкритою і жартувати над тим, чим їй заманеться, вважає набагато важливішим за будь-яку посаду.

Окрім того, пише Єременко, їй не хочеться наражати на ризик свою команду, яка може постраждати через негативне ставлення частини інтернет-аудиторії до неї.

"Мені 30 років, у мене є дитина, я 6 років веду цей блог, в моїй книзі приблизно 25 сторінок присвячені темі сексу і питанню, чому наше суспільство жінку, яка відкрито говорить про свої бажання, називає повією".

"Я написала замальовку про несправний вібратор, і тепер у мене є сотня коментарів про те, яке я дніще, тому що я це написала, працюючи в ЦВК", - пише Єременко.