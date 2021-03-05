Україна варить 25 борщів. Чому це політика й до чого тут "російський борщ"
Україна вирішила офіційно відстояти від зазіхань Росії борщ як свою культурну спадщину й під егідою Мінкульту у п'ятницю приготує 25 борщів за рецептами кожного з українських регіонів.
Це - частина кампанії з подання заявки до ЮНЕСКО про "Культуру приготування українського борщу".
"Об'єднані борщем"
"Борщ - українська страва. Це знаємо ми та розуміє дедалі більше іноземців, про що свідчать рейтинги авторитетних міжнародних медіа", - пояснює міністр культури на інформаційної політики Олександр Ткаченко.
За його словами, так Україна працює над утвердженням міжнародних асоціацій "Борщ - Україна".
"А для адептів сумнівних теорій в інформаційному полі готуємо залізний аргумент - подача українського борщу до ЮНЕСКО", - додає міністр.
Допомагатиме йому в цьому шеф-кухар та "захисник українського борщу" Євген Клопотенко, який збирав рецепти в різних регіонах.
А самий процес створення 25 борщів з Кіностудії Довженка транслюватимуть онлайн YouTube "Інституту культури України" та Facebook Міністерства культури.
Дійство почнеться у п'ятницю, 5 березня, о 16:00.
"Борщ є свого роду соціальним інструментом, який може не те, щоб об'єднати українців, а показати, що ми вже об'єднані борщем. Що ми всі різні, але ми все їмо борщ, і це значить, що у нас є щось спільне", - каже Євген Клопотенко.
Також українців закликають до 8 березня постити у соцмережах фото, рецепти та сторіз своїх борщів (або ж тих, які десь спробували) з тегами #борщнаш і #uaBorshtch.
"Російський борщ"
За останній рік між Україною та Росією кілька разів спалахувала "війна за борщ", що для українців є особливо чутливим питанням - особливо на тлі російської анексії Криму та війни на Донбасі.
У лютому минулого року вже колишній радник президента Росії та "куратор по Донбасу" (сам він останній титул заперечує) згадував про борщ у своєму "світоглядному" інтерв'ю.
"України немає. Є українство. Тобто специфічний розлад умів, дивовижним чином доведений до крайньої межі захоплення етнографією. Таке криваве краєзнавство. Сумбур замість держави. Борщ, Бандера, бандура є, а нації немає", - заявив Сурков під час смс-листування з журналістом видання "Актуальные комментарии".
А в грудні російський комедійний актор Андрій Бочаров ("Бочарик") опублікував пост про "російський борщ".
"Після ковзанки чудово заходить російський борщ", - написав він з відповідним фото.
Під дописом розгорнулася справжня баталія за те, чий же насправді борщ - більше 11 тис. коментарів, дискусія тривала кілька тижнів.
Також у грудні-2020 міжнародний ресторанний рейтинг Michelin оприлюднив пресреліз, в якому анонсував, що його представники прибули до Москви, аби оцінити місцеві ресторани й серед "російських страв" там згадали і борщ.
"Ганьба вам. Борщ - Український. Як ви можете відносити його до російської їжі? Це непрофесійно. Ви не знаєте, про що говорите. Українці чекають на вашу заяву із вибаченнями", - писали українські користувачі.
Згодом Michelin вибачилися за "російський борщ" і "гастрономічну необачність з неочікувано політичною конотацією", повідомило українське посольство у Франції, з якими спілкувалися представники гастрогіду.
А вже у лютому "український борщ" потрапив до топ-20 найкращих світових супів за версією американського CNN Travel.
"І хоча цей суп іноді відносять до російської кухні, це твердження викликає гарячі суперечки. Зараз українські кухарі ведуть кампанію з включення їхньої позиції до Списку світової спадщини ЮНЕСКО", - написали CNN Travel.