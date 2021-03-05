Україна варить 25 борщів. Чому це політика й до чого тут "російський борщ"

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Чий борщ? Гостре питання в соцмережах

Україна вирішила офіційно відстояти від зазіхань Росії борщ як свою культурну спадщину й під егідою Мінкульту у п'ятницю приготує 25 борщів за рецептами кожного з українських регіонів.

Це - частина кампанії з подання заявки до ЮНЕСКО про "Культуру приготування українського борщу".

"Об'єднані борщем"

Автор фото, Denis Karpenkov / Alamy Stock Photo

"Борщ - українська страва. Це знаємо ми та розуміє дедалі більше іноземців, про що свідчать рейтинги авторитетних міжнародних медіа", - пояснює міністр культури на інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, так Україна працює над утвердженням міжнародних асоціацій "Борщ - Україна".

"А для адептів сумнівних теорій в інформаційному полі готуємо залізний аргумент - подача українського борщу до ЮНЕСКО", - додає міністр.

Автор фото, Укрінформ Підпис до фото, Шеф-кухар та голова "Інституту культури України" Євген Клопотенко відстоює український борщ на світовій арені

Допомагатиме йому в цьому шеф-кухар та "захисник українського борщу" Євген Клопотенко, який збирав рецепти в різних регіонах.

А самий процес створення 25 борщів з Кіностудії Довженка транслюватимуть онлайн YouTube "Інституту культури України" та Facebook Міністерства культури.

Дійство почнеться у п'ятницю, 5 березня, о 16:00.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Імпортний борщ. Що лишилося українського у цій страві?

"Борщ є свого роду соціальним інструментом, який може не те, щоб об'єднати українців, а показати, що ми вже об'єднані борщем. Що ми всі різні, але ми все їмо борщ, і це значить, що у нас є щось спільне", - каже Євген Клопотенко.

Також українців закликають до 8 березня постити у соцмережах фото, рецепти та сторіз своїх борщів (або ж тих, які десь спробували) з тегами #борщнаш і #uaBorshtch.

"Російський борщ"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Владислав Сурков вважає, що "борщ є, а України немає"

За останній рік між Україною та Росією кілька разів спалахувала "війна за борщ", що для українців є особливо чутливим питанням - особливо на тлі російської анексії Криму та війни на Донбасі.

У лютому минулого року вже колишній радник президента Росії та "куратор по Донбасу" (сам він останній титул заперечує) згадував про борщ у своєму "світоглядному" інтерв'ю.

"України немає. Є українство. Тобто специфічний розлад умів, дивовижним чином доведений до крайньої межі захоплення етнографією. Таке криваве краєзнавство. Сумбур замість держави. Борщ, Бандера, бандура є, а нації немає", - заявив Сурков під час смс-листування з журналістом видання "Актуальные комментарии".

А в грудні російський комедійний актор Андрій Бочаров ("Бочарик") опублікував пост про "російський борщ".

Автор фото, Андрій Бочаров

"Після ковзанки чудово заходить російський борщ", - написав він з відповідним фото.

Під дописом розгорнулася справжня баталія за те, чий же насправді борщ - більше 11 тис. коментарів, дискусія тривала кілька тижнів.

Також у грудні-2020 міжнародний ресторанний рейтинг Michelin оприлюднив пресреліз, в якому анонсував, що його представники прибули до Москви, аби оцінити місцеві ресторани й серед "російських страв" там згадали і борщ.

"Ганьба вам. Борщ - Український. Як ви можете відносити його до російської їжі? Це непрофесійно. Ви не знаєте, про що говорите. Українці чекають на вашу заяву із вибаченнями", - писали українські користувачі.

Згодом Michelin вибачилися за "російський борщ" і "гастрономічну необачність з неочікувано політичною конотацією", повідомило українське посольство у Франції, з якими спілкувалися представники гастрогіду.

А вже у лютому "український борщ" потрапив до топ-20 найкращих світових супів за версією американського CNN Travel.

"І хоча цей суп іноді відносять до російської кухні, це твердження викликає гарячі суперечки. Зараз українські кухарі ведуть кампанію з включення їхньої позиції до Списку світової спадщини ЮНЕСКО", - написали CNN Travel.