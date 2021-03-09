Зеленський каже про загострення на фронті після закриття "каналів Медведчука"

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Президент Володимир Зеленський визнав, що останнім часом ситуація на Донбасі загострилася.

Про це він заявив в інтерв'ю українським телеканалам, відповідаючи на запитання, чи вплинуло на переговорний процес щодо Донбасу рішення запровадити санкції щодо Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов'язують.

"Ми розуміємо, що наслідки є, ми розуміємо що збільшилася кількість провокацій на фронті. Я не хочу пов'язувати саме з цим (закриттям каналів - Ред.), але ми бачимо, що це в один час відбувається", - сказав Зеленський.

Раніше про закриття телеканалів та санкції Медведчук розповідав в інтерв'ю ВВС.

За словами президента, найближчим часом відбудуться чергові перемовини щодо Донбасу, крім того, готується нова зустріч у нормандському форматі (Україна, Росія, Франція та Німеччина), але точної дати досі немає.

"Я від себе скажу і я це сказав вже наших західним партнерам. Не буде зустрічі в нормандському форматі, я знайду формат, коли я зустрінусь з кожним з цих лідерів нормандської четвірки. Якщо гора не йде до Магомета, нічого страшного, я зустрінусь з кожним з них окремо", - заявив він.

"Відтерміновувати постійно вирішення цього важливого питання не вийде", - додав президент.

В останні місяці, попри домовленість про припинення вогню, українські збройні сили регулярно повідомляють про втрати на Донбасі.