Порошенко - "підлий", а Зеленський - "найкращий президент". Інтерв'ю Мендель

Автор фото, Стопкадр YouTube "БАЦМАН" Підпис до фото, У червні 2019 року Юлія Мендель офіційно стала спікеркою президента Зеленського

Прессекретарка українського президента Юлія Мендель розповіла про роботу з Володимиром Зеленським та труднощі з ексглавою Офісу президента Андрієм Богданом.

Інтерв'ю вона дала для YouTube-каналу "Бацман" у понеділок.

"Хлопчик з бідної сім'ї"

Юлія Мендель повідомила, що до другої річниці президентства Володимира Зеленського, орієнтовно в травні, планується його чергова велика пресконференція. Вона також запевнила, що він не перебуває в інформаційній "теплій ванні".

"Володимир Зеленський настільки масштабна людина, що я б навіть так не формулювала. Він не хвилюється про лайки, коментарі і якісь пости. Він думає про глобальну стратегію інформаційно здорового суспільства", - заявила вона.

Мендель додала, що для президента важлива конструктивна критика, але на запитання журналістки, чи може сама Мендель критикувати свого боса, відповіла: "А для чого? Що він робить не так?".

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Протягом інтерв'ю вона багато разів хвалила Зеленського, зазначивши, що він "перфекціоніст в усьому", "не толерує корупцію" та "вже увійшов до підручників історії".

"Я щиро вважаю, що він - найкращий президент України. І він дуже правильно і добре веде нашу країну. Я впевнена, що всі побачать результат, і я думаю, що в 2024 році, коли ми обернемось на 2019-й, ми не будемо себе впізнавати", - заявила Мендель.

"Ми дуже розучилися мріяти, якщо чесно. Але тільки мрійники можуть до чогось привести. Розумієте, це хлопчик з бідної сім'ї, з такої ж як в принципі більшість наших сімей... І подивіться, де він, тому що він не боїться мріяти", - додала вона.

Мендель сказала, що не знає, чи піде Зеленський на другий термін, зазначивши водночас: "Але я б хотіла".

Порошенко - підлий, Аваков - хитрий, про Путіна "відповідати боюсь"

В інтерв'ю Мендель попросили також дати характеристику яскравим політикам - українським і не тільки.

Експрезидентів Леоніда Кучму та Леоніда Кравчука вона назвала, зокрема, "мудрими".

Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова - "досвідченим, сильним та хитрим".

Водночас експрезиденту Петру Порошенку Мендель дала не надто хорошу характеристику.

"Підлий, користується дуже брудними інструментами, небезпечний", - заявила Мендель.

Пізніше на уточнююче питання - "хто більше зло - Порошенко чи Медведчук?" - Мендель відповіла, що ці політики "ідентичні, бо обидва працюють на розділення країни".

"Можливо, гірший Медведчук, але, можливо, просто тому що, мені здається він сильніший", - додала вона.

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На запитання щодо вражень від російського президента Володимира Путіна Мендель відмовилася відповідати.

"Я свідомо не даю на нього відповідь, тому що я боюсь давати на це питання відповідь, - сказала вона. - Вони дивляться на реакцію і потім будь-яке слово намагаються якось покласти на наші відносини, на геополітику і справді неприємно, якщо потім якесь твоє слово може коштувати життя хлопцям на Сході".

Мендель проти Богдана

Також в інтерв'ю Юлія Мендель поскаржилася, що в неї не склалися стосунки з колишнім главою офісу президента Андрієм Богданом.

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За її словами, він не сприйняв її ще на співбесіді на посаду прессекретаря.

"Я точно знаю, що там була одна людина, яка була проти мене. Це був Андрій Богдан. Я йому не подобалася, це було очевидно. Йому не подобались відповіді, він крутив носом… Не зайшла я йому як людина", - розповіла Мендель.

Вона заявила, що саме через Богдана "не могла комунікувати з журналістами так, як мала б", він також начебто не дозволяв відповідати на інформаційні запити від медіа.

"Ви знаєте, що Андрій Богдан ставився до журналістів так, ніби вони не потрібні. Він ставив багато банів на спілкування з журналістами", - додала вона.

За її словами, з приходом в Офіс президента Андрія Єрмака команда змінила підхід до комунікацій.

Звільнення Богдана Мендель пояснила тим, що він "став більш деструктивним ніж конструктивним".