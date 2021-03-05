Коломойський під санкціями, перший магазин без кас і кого ще труїв "Новачок". Теленовини ВВС 05.03.2021

У випуску 5 березня:

Санкції проти Коломойського. Які саме обмеження запровадили США проти українського олігарха.

У роковини отруєння Скрипалів МЗС Великої Британії вимагає від Кремля розслідував справу та вказують на застосування хімічної зброї проти російського опозиціонера Олексія Навального. Кого ще намагалися отруїти "Новачком".

Українці провалюються під кригу. Подружжя з Херсону врятувало двох дітлахів.

У Лондоні відкрився офлайн магазин "Амазон" - без кас та продавців. Як це працює.

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