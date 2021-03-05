Коломойський під санкціями, перший магазин без кас і кого ще труїв "Новачок". Теленовини ВВС 05.03.2021
У випуску 5 березня:
- Санкції проти Коломойського. Які саме обмеження запровадили США проти українського олігарха.
- У роковини отруєння Скрипалів МЗС Великої Британії вимагає від Кремля розслідував справу та вказують на застосування хімічної зброї проти російського опозиціонера Олексія Навального. Кого ще намагалися отруїти "Новачком".
- Українці провалюються під кригу. Подружжя з Херсону врятувало двох дітлахів.
- У Лондоні відкрився офлайн магазин "Амазон" - без кас та продавців. Як це працює.
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