Шість українців загинули і 15 у лікарні. Страшна аварія в Польщі

Автор фото, Marcin Betleja, Podkarpacka Straż Pożarna /PSP

Автобус з українцями потрапив у масштабну аварію у Польщі - шестеро людей загинуло, ще 15 травмовані.

Водночас польський сайт RMF24 пише про те, що постраждалих в аварії більше 34, а всього в автобусі з українськими номерами було 57.

Згодом TVN24 повідомили, що кількість постраждалих зросла до 41.

Трагедія сталася у ніч на суботу поблизу містечка Кашице неподалік Перемишля, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Рейс "Познань-Херсон" рухався до українського кордону в Перемишлі й злетів з віадуку в рів.

Постраждалих евакуювали гелікоптерами.