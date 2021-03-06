Шість українців загинули і 15 у лікарні. Страшна аварія в Польщі
Автобус з українцями потрапив у масштабну аварію у Польщі - шестеро людей загинуло, ще 15 травмовані.
Водночас польський сайт RMF24 пише про те, що постраждалих в аварії більше 34, а всього в автобусі з українськими номерами було 57.
Згодом TVN24 повідомили, що кількість постраждалих зросла до 41.
Трагедія сталася у ніч на суботу поблизу містечка Кашице неподалік Перемишля, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
Рейс "Познань-Херсон" рухався до українського кордону в Перемишлі й злетів з віадуку в рів.
Постраждалих евакуювали гелікоптерами.