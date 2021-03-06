"Путана" як синонім "жінки". Скандальні визначення словників просять прибрати

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Треккані" - один з найавторитетніших словників у Італії

Від італійського словника-енциклопедії "Треккані" (Treccani) вимагають змінити визначення "жінки".

Серед його синонімів там, наприклад, є "путана" (puttana) у значенні "повія, проститутка".

Тож більше ста італійських письменників, юристів, депутатів і сенаторів підписали звернення до Інституту італійської енциклопедії "Треккані" з закликом прибрати зі переліку синонімів "жінки" такі образливі і принизливі визначення.

Лист склала ініціативна група на чолі з італійської активісткою Марією Беатріче Джованарді, що мешкає в Англії.

У зверненні наголошується, що у тлумачному словнику серед синонімів слова "жінка" перераховуються і puttana (в італійській мові, звідки воно запозичене і в українську, слово описує розпусну жінку), а також cagna ("сука").

У листопаді минулого року аналогічна петиція, організована Джованарді, зібрала десятки тисяч підписів і змусила видавництво Оксфордського університету прибрати ряд сумнівих синонімів до слова "жінка" в своїх виданнях.

Що кажуть активістки?

Словник містить "жінконенависницькі стереотипи, які об'єктивують жінок та представляють їх як нижчих [істот]", йдеться у відкритому листі, складеному ініціативною групою на чолі з Джованарді і опублікованому в газеті La Repubblica.

"Це небезпечно, тому що мова формує реальність і впливає на те, як жінок сприймають і як до них ставляться", - підкреслюють у зверненні.

Під листом підписалися ряд сенаторів і депутатів італійського парламенту, а також заступник директора Банку Італії.

Інститут італійської енциклопедії поки не прокоментував звернення.

У листопаді минулого року в інституті заявляли, що словники відображають використання слів, а образливі синоніми позначені як такі, що мають образливий відтінок.

"Якщо суспільство і культура висловлюють негативне ставлення через слова, словник не може відмовитися описувати це", - пояснювали там.

Це не перший епізод боротьби Джованарді з сексистськими синонімами.

Вона була серед організаторів кампанії, яка переконала видавництво британського Оксфордського університету прибрати принизливі синоніми слова "жінка" зі своїх видань - наприклад, bitch ("сука").

Джованарді каже, що в італійському словнику синоніми ще образливі, ніж в англійських.

Вона нарахувала у статті "жінка" 30 різних термінів, які описують секс-робітницю (іншими словами, повію).

"Ці слова просто не є синонімами слова "жінка". Вони можуть бути зневажливими синонімами слова "секс-працівниця", але ніяк не "жінка", - розповіла вона в інтерв'ю Reuters.

"Треба постаратися, щоб знайти щось позитивне у цьому визначенні, воно дуже застаріле", - вважає Джованарді.

Вона також зауважила, що водночас серед синонімів слова "чоловік" словник пропонує позитивні визначення: uomo d'affari ("бізнесмен"), uomo di cuore ("сердечна людина") і uomo d'ingegno ("талант").

Активістка сподівається, що її лист викличе дискусії про сексизм в Італії.

"Сексизм - це нагальна проблема, а словники - це в першу чергу навчальні посібники", - підкреслює вона.